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Аппетитный вишнёвый молочный коктейль: в нём мало жира и много белка. Очень простой рецепт!

Вишнёвый молочный коктейль: с высоким содержанием белка

0:49
Еда

Вишнёвый молочный коктейль — аппетитный и питательный напиток. Это рецепт коктейля с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. Также вам не нужно добавлять сахар, поскольку он очень сладкий.

Вишнёвый молочный коктейль: с высоким содержанием белка
Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это самый простой рецепт, который вы когда-либо встречали, коктейль готовится из вишни, молока и ванильного мороженого.

Ингредиенты

  • 200 мл молока
  • 4 шарика ванильного мороженого
  • 1 чашка вишни

Приготовление

  1. Вымойте вишню и разрежьте пополам, удалив косточки. 
  2. Измельчите в блендере до состояния пюре. После этого процедите пюре в миску и снова поместите процеженную смесь в блендер. Затем добавьте холодное молоко и ещё раз взбейте.
  3. Добавьте шарики ванильного мороженого.
Вишневый смузи на завтрак
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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