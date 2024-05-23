Аппетитный вишнёвый молочный коктейль: в нём мало жира и много белка. Очень простой рецепт!

Вишнёвый молочный коктейль — аппетитный и питательный напиток. Это рецепт коктейля с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. Также вам не нужно добавлять сахар, поскольку он очень сладкий.
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Это самый простой рецепт, который вы когда-либо встречали, коктейль готовится из вишни, молока и ванильного мороженого.
Ингредиенты
200 мл молока
4 шарика ванильного мороженого
1 чашка вишни
Приготовление
Вымойте вишню и разрежьте пополам, удалив косточки.
Измельчите в блендере до состояния пюре. После этого процедите пюре в миску и снова поместите процеженную смесь в блендер. Затем добавьте холодное молоко и ещё раз взбейте.