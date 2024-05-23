Аппетитный вишнёвый молочный коктейль: в нём мало жира и много белка. Очень простой рецепт!

Вишнёвый молочный коктейль: с высоким содержанием белка

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Вишнёвый молочный коктейль — аппетитный и питательный напиток. Это рецепт коктейля с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. Также вам не нужно добавлять сахар, поскольку он очень сладкий.

Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это самый простой рецепт, который вы когда-либо встречали, коктейль готовится из вишни, молока и ванильного мороженого.

Ингредиенты

200 мл молока

4 шарика ванильного мороженого

1 чашка вишни

Приготовление

Вымойте вишню и разрежьте пополам, удалив косточки. Измельчите в блендере до состояния пюре. После этого процедите пюре в миску и снова поместите процеженную смесь в блендер. Затем добавьте холодное молоко и ещё раз взбейте. Добавьте шарики ванильного мороженого.