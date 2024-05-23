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Фонд пенсионного и социального страхования РФ напоминает: как защитить себя от мошенников и избежать обмана

Соцфонд РФ предупредил россиян о новых мошеннических схемах

1:47
Страхование

Филиал №5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области вновь предостерегает граждан от действий мошенников. Специалисты филиала напоминают, что злоумышленники постоянно ищут способы обмана, особенно нацеливаясь на людей старшего возраста.

Соцфонд РФ предупредил россиян о новых мошеннических схемах
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert gilleslambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В связи с этим пенсионеры часто становятся жертвами различных махинаций. Чтобы предотвратить это, важно знать о следующих схемах мошенников:

  • Звонки от имени сотрудников Соцфонда с просьбой подтвердить изменение банковских реквизитов для получения выплат.
  • Уточнение информации о получении пенсий или пособий с направлением в Социальный фонд для выяснения обстоятельств.
  • Распространение ложной информации в социальных сетях и мессенджерах о проверках пенсионеров Социальным фондом.
  • Сообщения о том, что сотрудники фонда якобы обходят квартиры пожилых граждан для сверки прописки с реальным местом проживания, угрожая урезать или отменить выплаты.
  • Навязывание платных услуг недобросовестными юристами, которые предлагают защиту от мнимых проверок и перерасчётах пенсий.

Социальный фонд настоятельно предостерегает граждан от доверия таким уловкам. Сотрудники фонда никогда не проводят проверок или опросов на дому. Если кто-то представляется работником Социального фонда, не верьте — это мошенники.

Социальный фонд настоятельно рекомендует россиянам не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все услуги по оформлению и перерасчету пенсий предоставляются клиентскими службами Социального фонда и МФЦ бесплатно.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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