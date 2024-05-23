Сестра Жанны Фриске умерла от онкологического заболевания: такая молодая

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Сестра Жанны Фриске скончалась после продолжительной борьбы с раком

0:51
Шоу-бизнес

Близкая родственница покойной певицы Жанны Фриске ушла из жизни из-за онкологии.

Сестра Жанны Фриске скончалась после продолжительной борьбы с раком
Фото: https://www.instagram.com/friske_natalia by Инстаграм Натальи Фриске is licensed under public doman

Родня сестра Жанны Фриске сообщила печальную новость в социальных сетях.

Наталья Фриске разместила фото своей сестры Татьяны Гончаренко, которая боролась с раком более 14 лет. У неё наблюдались как рецидивы, так и ремиссии. В 2022 году онкологическое заболевание начало активно прогрессировать. Метастазы распространились на печень и позвоночник.

"Моя прекрасная девочка, такая молодая… Такая красивая и так рано ушла! Лети, моя сестрёнка. Я тебя очень люблю и буду помнить", — написала под фото Наталья.

Ранее Наталья Фриске показала маму в честь её дня рождения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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