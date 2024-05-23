Сестра Жанны Фриске умерла от онкологического заболевания: такая молодая

Близкая родственница покойной певицы Жанны Фриске ушла из жизни из-за онкологии.
Родня сестра Жанны Фриске сообщила печальную новость в социальных сетях.
Наталья Фриске разместила фото своей сестры Татьяны Гончаренко, которая боролась с раком более 14 лет. У неё наблюдались как рецидивы, так и ремиссии. В 2022 году онкологическое заболевание начало активно прогрессировать. Метастазы распространились на печень и позвоночник.
"Моя прекрасная девочка, такая молодая… Такая красивая и так рано ушла! Лети, моя сестрёнка. Я тебя очень люблю и буду помнить", — написала под фото Наталья.
Ранее Наталья Фриске показала маму в честь её дня рождения.
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