Леру Кудрявцеву возмутили спиленные двери в школьных туалетах перед ЕГЭ: "Что за цирк?"

Телеведущую Леру Кудрявцеву ужаснули меры, принятые для того, чтобы школьники не списывали во время ЕГЭ.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что в одной из школ Республики Татарстан перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) срезали половину дверей в школьном туалете. Сделано это было якобы для того, чтобы ученики не смогли пользоваться шпаргалками во время сдачи ЕГЭ.
"Что за цирк? Бедные дети", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Ранее Лера Кудрявцева обозвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.