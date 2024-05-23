Леру Кудрявцеву возмутили спиленные двери в школьных туалетах перед ЕГЭ: "Что за цирк?"

Лере Кудрявцевой стало жалко школьников, сдающих ЕГЭ: "Бедные дети"

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Телеведущую Леру Кудрявцеву ужаснули меры, принятые для того, чтобы школьники не списывали во время ЕГЭ.

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Ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что в одной из школ Республики Татарстан перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) срезали половину дверей в школьном туалете. Сделано это было якобы для того, чтобы ученики не смогли пользоваться шпаргалками во время сдачи ЕГЭ.

"Что за цирк? Бедные дети", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Ранее Лера Кудрявцева обозвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой.