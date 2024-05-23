Четыре забытые зоны: где старение выдает возраст раньше всего

Четыре участка тела, где процесс старения происходит наиболее быстро

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Эффективное маскирование возраста часто ассоциируется с применением омолаживающих кремов, макияжа и регулярных посещений косметолога для борьбы с морщинами на лице. Однако специалисты утверждают, что именно другие части тела первыми выдают возраст человека.

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Шея и зона декольте, оставаясь открытыми, часто остаются без должного ухода. Они подвержены воздействию солнечных лучей, негативным привычкам и процессу старения, что приводит к потере жирового слоя и замедлению выработки коллагена, что делает их одними из первых зон, где проявляется возраст.

Кожа кистей рук, также как и ягодиц, подвержена интенсивному воздействию внешних факторов, таких как вода, моющие средства и солнечные лучи. Это часто приводит к потере упругости и появлению пигментации, что делает кисти рук и ягодицы часто упоминаемыми в контексте старения.

Другой уязвимой зоной становятся колени, которые, подобно рукам, подвергаются значительной нагрузке в течение жизни. Из-за этого кожа на коленях склонна к быстрому старению и появлению складок, что может стать еще одним признаком возраста.



