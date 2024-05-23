Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени

Почему петрушка считается такой полезной

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Петрушка — очень популярная зелень, эта ароматная трава часто украшает вкусные блюда во многих ресторанах. И не зря, ведь она очень полезна для здоровья.

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Ранее петрушка использовалась для лечения и решения различных проблем со здоровьем, таких как

высокое давление,

аллергия

и воспалительные заболевания.

Петрушка помогает защитить организм от окислительного стресса, поскольку содержит множество мощных антиоксидантов. Она богата витамином К, который важен для здоровья костей. Петрушка может помочь снизить риск развития некоторых видов рака, поскольку богата флавоноидами и витамином С.

Эта зелень поможет сохранить здоровье глаз. Известно, что петрушка чрезвычайно богата растительными соединениями, такими как

лютеин,

зеаксантин

и бета-каротин.

Все эти соединения способствуют здоровью глаз.

Помогает она и от болезней сердца. Петрушка богата фолиевой кислотой, которая снижает риск сердечных заболеваний.

Петрушка кудрявая идеальна для свежих салатов и начинок для сэндвичей, а обычная петрушка лучше всего ценится в приготовленных блюдах.