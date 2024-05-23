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Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени

Почему петрушка считается такой полезной

1:15
Еда

Петрушка — очень популярная зелень, эта ароматная трава часто украшает вкусные блюда во многих ресторанах. И не зря, ведь она очень полезна для здоровья. 

Почему петрушка считается такой полезной
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims). is licensed under public domain

Ранее петрушка использовалась для лечения и решения различных проблем со здоровьем, таких как

  • высокое давление,
  • аллергия
  • и воспалительные заболевания.

Петрушка помогает защитить организм от окислительного стресса, поскольку содержит множество мощных антиоксидантов. Она богата витамином К, который важен для здоровья костей. Петрушка может помочь снизить риск развития некоторых видов рака, поскольку богата флавоноидами и витамином С.

Эта зелень поможет сохранить здоровье глаз. Известно, что петрушка чрезвычайно богата растительными соединениями, такими как

  • лютеин,
  • зеаксантин
  • и бета-каротин.

Все эти соединения способствуют здоровью глаз.

Помогает она и от болезней сердца. Петрушка богата фолиевой кислотой, которая снижает риск сердечных заболеваний.

Петрушка кудрявая идеальна для свежих салатов и начинок для сэндвичей, а обычная петрушка лучше всего ценится в приготовленных блюдах.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕТРУШКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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