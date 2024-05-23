Радио 1: самое страшное — это осложнения при диабете: инфаркт, слепота, почечная недостаточность и ампутация ног

Согласно данным ВОЗ сахарный диабет 2 типа есть почти у половины населения Земли старше 45 лет и рост диагностирования этого заболевания продолжается. В России выявлено 4 миллиона человек с диабетом 2 типа и около 6 миллионов людей, не знающих о своём заболевании.
По словам врачей Химкинской областной больницы, самое страшное — это осложнения при диабете. Это могут быть инфаркты, инсульты, почечная недостаточность, слепота, трофические язвы на ногах, которые могут привести к их ампутации.
"Первыми признаками диабета являются слабость, жажда, учащённое мочеиспускание, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам на коже. В этом случае надо срочно обратиться к врачу", — предупредили медики.
По словам врачей, диабет может возникнуть из-за нездорового образа жизни, например, в рационе присутствует много сладкого, мучного, алкоголь и различные обработанные продукты, содержащие трансжиры. А также малоподвижный образ жизни и частые стрессы. Повышает риск появления диабета ещё и ожирение, так как большое количество жировой ткани снижает чувствительность организма к инсулину.
Важную роль играет ещё и наследственность. Если у 1 из родителей был диабет, вероятность появления его у ребёнка — 80%, если у обоих родителей — риск возрастает до 100%. Но даже в этом случае его можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.
"Необходимо нормализовать вес, снизить калорийность пищи на 15-30% и заниматься физической активностью 150 минут в неделю аэробными нагрузками и 1-3 раза в неделю силовыми", — уточнили эксперты.
При первых признаках диабета специалисты советуют обратиться к врачу, передаёт Радио 1.
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