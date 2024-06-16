Как избежать мошенничества при бронировании отелей на юге России: советы эксперта

Туристов на южных курортах России подстерегают мошенники

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний туристический сезон сейчас в самом разгаре, и множество россиян из разных уголков страны отправляются на отдых в курортные регионы юга России.

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако не все поездки на море проходят без проблем из-за различных мошеннических схем. Многие туристы становятся жертвами обмана, сталкиваясь с мошенниками, использующими различные уловки. Несмотря на то, что некоторые из этих схем давно известны, туристы все еще попадаются на них.

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов, подчеркивает, что отдыхающим на курортах необходимо быть бдительными и следить за своей безопасностью и качеством отдыха. Он рассказал о распространенных схемах мошенничества, с которыми могут столкнуться туристы.

Одна из таких схем заключается в бронировании отелей через подозрительные сайты-зеркала, где туристы могут обнаружить, что оплаченный номер на самом деле не забронирован. Карабанов рекомендует обращаться к проверенным туроператорам или представителям отеля, а также перед поездкой связываться с отелем напрямую для подтверждения бронирования, сообщает "Общественная служба новостей".

Еще одна проблема, с которой сталкиваются туристы, — завышенные цены на дополнительные услуги, такие как такси, экскурсии и еда в ресторанах. Карабанов советует отдыхающим проводить мониторинг цен и оценивать их адекватность на рынке.

Главная опасность заключается не только в завышенных ценах, но и в том, что оплаченные услуги могут не быть предоставлены.