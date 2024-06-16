Как кошки находят дорогу домой: проходят сотни километров

Стало известно, как кошка находит дорогу домой

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Способность кошек находить дорогу домой, даже преодолевая значительные расстояния, всегда вызывала интерес у специалистов.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует множество гипотез на эту тему, но многие из них оказались несостоятельными в ходе научных экспериментов.

На данный момент наиболее признанной является теория, что ориентация кошек в пространстве связана с их способностью "считывать" магнитное поле Земли.

Для проверки этой гипотезы ученые использовали специальные магниты, чтобы дезориентировать животных. После такого воздействия кошки терялись и не могли найти обратную дорогу.

Тем не менее, эти данные не дают зоологам полного понимания механизма поиска пути: кошки используют свои собственные методы и "секреты" для возвращения домой.