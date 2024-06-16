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Как кошки находят дорогу домой: проходят сотни километров

Стало известно, как кошка находит дорогу домой

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Зоосфера » Кошки

Способность кошек находить дорогу домой, даже преодолевая значительные расстояния, всегда вызывала интерес у специалистов.

Стало известно, как кошка находит дорогу домой
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует множество гипотез на эту тему, но многие из них оказались несостоятельными в ходе научных экспериментов.

На данный момент наиболее признанной является теория, что ориентация кошек в пространстве связана с их способностью "считывать" магнитное поле Земли.

Для проверки этой гипотезы ученые использовали специальные магниты, чтобы дезориентировать животных. После такого воздействия кошки терялись и не могли найти обратную дорогу.

Тем не менее, эти данные не дают зоологам полного понимания механизма поиска пути: кошки используют свои собственные методы и "секреты" для возвращения домой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Стало известно, как кошка находит дорогу домой
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