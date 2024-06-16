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Об этих собаках ничего неизвестно: какие породы считаются самыми редкими

Кинологи назвали редкие породы собак

2:12
Зоосфера » Собаки

Иногда сложно понять, как формируется популярность различных пород собак.

Кинологи назвали редкие породы собак
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Возможно, это связано с романтизацией и идеализацией образов через кино. Важную роль также играют современные информационные технологии.

Исландская собака (овчарка)

Это удивительно общительная порода, которая всегда стремится быть рядом с человеком. Она достаточно древняя и раньше помогала пастухам в их работе.

Американский эскимосский шпиц

Эти собаки способны сочетать качества охранника, который никогда не позволит обидеть свою семью, с особой нежностью, редко встречающейся у других пород.

Они идеально подходят для жизни в квартире и легко поддаются дрессировке.

Леонбергер

Крупные животные, которые чаще всего используются для охраны жилища благодаря своему телосложению, позволяющему дать отпор недоброжелателям.
С хозяевами они ведут себя сдержанно и не позволяют лишнего.

Тибетский спаниель

На своей родине они выполняли роль "звоночков", громко лая при появлении незнакомцев у стен монастыря.
Монахи относятся к ним с любовью и уважением, позволяя спаниелям "посещать" храмы во время молитвы.

Глен оф Имаал терьер

Родом из Ирландии, эти небольшие и дружелюбные собаки могут постоять за себя, если незнакомец начнет вести себя неподобающим образом.
Хотя случаев нападения этой породы не было зафиксировано, они стараются отпугнуть противника громким лаем.

Норвежский бухунд

Эти собаки достигают полуметра в высоту и могут стать надежными защитниками.
Несмотря на способность постоять за себя, они могут быть отличными домашними питомцами в семьях с маленькими детьми. Хорошо переносят холод, но в жаркую погоду старайтесь не выводить бухунда на долгое время: пусть отдыхает в тени.

Немецкий вольфшпиц

Эта порода была необычайно популярна у моряков, охраняя судна от недоброжелателей.
Эти активные и игривые собаки станут отличными спутниками для детей, с которыми они прекрасно ладят.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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