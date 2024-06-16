Цены на новые авто взлетели — семь моделей подорожали, одна подешевела

С 1 по 15 июня 2024 года цены на новые автомобили изменились у восьми моделей пяти брендов, представленных на рынке России. По данным агентства "Автостат", семь моделей подорожали, а одна подешевела.
Так, кроссовер OMODA C5 подорожал на 50 тыс. рублей, а седан OMODA S5 подешевел на 100 тыс. рублей. Кроссоверы Changan также выросли в цене: CS95 — на 100 тыс. рублей, CS75 Plus — на 90 тыс. рублей, CS85 Coupe — на 50 тыс. рублей.
Бренд Geely поднял цены на кроссовер Atlas. Автопредприятие "Москвич" повысило цену на "Москвич-3", а УАЗ — на модель "Пикап".
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.