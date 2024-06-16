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Цены на новые авто взлетели — семь моделей подорожали, одна подешевела

Изменения цен на новые автомобили в России: ОMODA, Changan, Geely, "Москвич" и УАЗ

0:48
Авто

С 1 по 15 июня 2024 года цены на новые автомобили изменились у восьми моделей пяти брендов, представленных на рынке России. По данным агентства "Автостат", семь моделей подорожали, а одна подешевела.

Изменения цен на новые автомобили в России: ОMODA, Changan, Geely, "Москвич" и УАЗ
Фото: openverse by Autosdeprimera is licensed under CC BY 3.0

Так, кроссовер OMODA C5 подорожал на 50 тыс. рублей, а седан OMODA S5 подешевел на 100 тыс. рублей. Кроссоверы Changan также выросли в цене: CS95 — на 100 тыс. рублей, CS75 Plus — на 90 тыс. рублей, CS85 Coupe — на 50 тыс. рублей.

Бренд Geely поднял цены на кроссовер Atlas. Автопредприятие "Москвич" повысило цену на "Москвич-3", а УАЗ — на модель "Пикап".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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