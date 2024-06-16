В Лондоне решили продать бывший дом Уинстона Черчилля

В Лондоне решили продать бывший дом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который занимал этот пост в 1940–1945 и 1951-1955 годах. Особняк, расположенный в районе Кенсингтон рядом с Гайд-парком и королевским Альберт-холлом, выставлен на продажу, сообщает Mansion Global.
Черчилль приобрел этот особняк в 1946 году и владел им до конца жизни. Изначально он использовал его как офис, а позже объединил с соседним домом и стал там жить.
В доме шесть спален, кухня, зал для завтрака, столовая, несколько старинных каминов, тренажерный зал и собственная терраса. Из особняка также есть выход в небольшой сад. Новый владелец может приобрести эту недвижимость за 19,5 миллиона фунтов стерлингов (более 2,2 миллиарда рублей).
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