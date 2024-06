Только комфорт: В Австралии создали адаптивную сидушку на велосипед

В 2016 году австралийский инженер Робин Макан предложил велоседло, состоящее из двух частей, которые вращаются согласованно с вращением педалей, однако это предложение было проигнорировано.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication