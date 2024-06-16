Только комфорт: В Австралии создали адаптивную сидушку на велосипед

Инженеры из Австралии создали максимально комфортную сидушку для велосипеда

В 2016 году австралийский инженер Робин Макан предложил велоседло, состоящее из двух частей, которые вращаются согласованно с вращением педалей, однако это предложение было проигнорировано.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако Макан не сдался и привлек к работе над проектом свежие силы в лице дизайнера Филиппа Гишара и компании Whistle Design Group из Мельбурна.

Совместными усилиями им удалось создать коммерческое изделие — велосипедное сиденье vabsRider, которое значительно увеличивает удобство во время езды. В ближайшее время товар можно будет приобрести на веб-сайте стартапа ataraxyBSC, однако пока не разглашены цены. Макан и его команда уверены, что новый товар будет пользоваться спросом благодаря растущему интересу к здоровому образу жизни.

Согласно описанию на веб-ресурсе, новаторская конструкция раздельного сиденья обеспечивает индивидуальное движение ног, вращаясь вокруг тазобедренных суставов вдоль воображаемой оси. Это приводит к переносу нагрузки с костей сиденья на бедра и ее более равномерному распределению. Также новое сиденье снабжено системой регулировок, позволяющей настроить оптимальную высоту, угол наклона и ширину.

https://www.youtube.com/watch?v=f3UaHAyUI4Q