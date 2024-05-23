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Выращиваем пеларгонии в квартире и на открытом воздухе

Нужные советы для выращивания пеларгоний

2:08
Садоводство » Комнатные цветы

Пеларгонии, или герани, - это прекрасные растения, которые радуют своими яркими цветами и ароматом. Они могут быть выращены как в квартире, так и на открытом воздухе. 

Нужные советы для выращивания пеларгоний
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует несколько секретов успешного выращивания пеларгоний, которые мы хотели бы поделиться с вами.

1. Подбор места для выращивания. Пеларгонии любят яркий свет, поэтому выбирайте для них место на солнце. Однако защитите растения от прямых лучей солнца в периоды наивысшей температуры.

2. Подходящая почва. Пеларгонии предпочитают легкую, плодородную почву с отличной дренажной способностью. Для обеспечения хорошего роста и цветения растениям рекомендуется использовать специальный грунт для герани.

3. Регулярный полив. Пеларгонии нуждаются в умеренном поливе. Они не выносят переувлажнения, поэтому следите за состоянием почвы и поливайте растения, когда субстрат высохнет на поверхности.

4. Удобрение. Чтобы пеларгонии радовали вас яркими цветами, регулярно подкармливайте их удобрениями для цветущих растений. При этом нужно соблюдать рекомендуемую дозу удобрений.

5. Поддержание температуры. Помните, что пеларгонии любят тепло, поэтому держите растения при комнатной температуре или немного выше. В холодное время года переносите герани в более теплое место.

6. Подрезка и обрезка. Регулярная обрезка позволит сделать куст более компактным и аккуратным, а также способствует обильному цветению. Подрезайте увядшие и засохшие побеги, а также обрезайте куст в начале сезона для стимуляции роста.

Следуя этим советам, вы сможете успешно вырастить красивые и здоровые пеларгонии, которые будут радовать вас цветами и ароматом на протяжении всего сезона. Ухаживайте за растениями с любовью и они ответят вам взаимностью!

Герань не любит эти 10 вещей!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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