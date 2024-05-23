Рассказываем, как обработать сад после цветения

Эти средства помогут в обработке сада

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

После того как растения в саду отцветают, необходимо провести определённые мероприятия для их ухода и поддержания здоровья. Обработка сада после цветения играет важную роль в защите их от болезней и вредителей.

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Во-первых, необходимо удалить увядающие цветы и стебли, так как они могут стать источником заражения грибковыми болезнями. Также стоит подрезать растения, чтобы стимулировать их рост и укрепить стебли.

После этого следует приступить к обработке сада от болезней и вредителей. Для этого можно использовать различные средства, такие как фунгициды, инсектициды и акарициды. Важно выбирать средства, которые подходят для конкретных видов растений и не повредят экосистему сада.

Также необходимо обработать почву вокруг растений, чтобы обеззаражить ее и предотвратить развитие патогенов. Для этого можно использовать органические удобрения или специальные средства для дезинфекции.

Важным этапом обработки сада после цветения является подкормка растений, чтобы они получили необходимые питательные вещества для зимовки. Для этого подойдут органические или минеральные удобрения, которые можно распределить по почве вокруг растений.