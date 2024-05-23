Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бариатрическая операция назначается тогда, когда консервативное лечение не помогло
Учёные ответили, видят ли кошки сны
Как использовать макияж для скрытия двойного подбородка
Врач Гапонова: после тяжёлого инсульта пациент может лишиться прав на авто
Россиян заставят обрабатывать заброшенные участки
Эксперт рассказал об изменениях в деятельности брокеров в 2025 году
Студенты первого в России казачьего бакалавриата прошли обряд верстания в казаки
Вишнёвый молочный коктейль: с высоким содержанием белка
Лере Кудрявцевой стало жалко школьников, сдающих ЕГЭ: "Бедные дети"
Рассказываем, как обработать сад после цветения

Эти средства помогут в обработке сада

1:18
Садоводство » Вредители и болезни

После того как растения в саду отцветают, необходимо провести определённые мероприятия для их ухода и поддержания здоровья. Обработка сада после цветения играет важную роль в защите их от болезней и вредителей.

Эти средства помогут в обработке сада
Фото: commons.wikimedia. org by Mkill is licensed under GNU Free Documentation License

Во-первых, необходимо удалить увядающие цветы и стебли, так как они могут стать источником заражения грибковыми болезнями. Также стоит подрезать растения, чтобы стимулировать их рост и укрепить стебли.

После этого следует приступить к обработке сада от болезней и вредителей. Для этого можно использовать различные средства, такие как фунгициды, инсектициды и акарициды. Важно выбирать средства, которые подходят для конкретных видов растений и не повредят экосистему сада.

Также необходимо обработать почву вокруг растений, чтобы обеззаражить ее и предотвратить развитие патогенов. Для этого можно использовать органические удобрения или специальные средства для дезинфекции.

Важным этапом обработки сада после цветения является подкормка растений, чтобы они получили необходимые питательные вещества для зимовки. Для этого подойдут органические или минеральные удобрения, которые можно распределить по почве вокруг растений.

Обработка сада после цветения
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг? Любовь Степушова Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Бариатрическая операция назначается тогда, когда консервативное лечение не помогло
Учёные ответили, видят ли кошки сны
Как использовать макияж для скрытия двойного подбородка
Врач Гапонова: после тяжёлого инсульта пациент может лишиться прав на авто
Россиян заставят обрабатывать заброшенные участки
Эксперт рассказал об изменениях в деятельности брокеров в 2025 году
Студенты первого в России казачьего бакалавриата прошли обряд верстания в казаки
Эти средства помогут в обработке сада
Вишнёвый молочный коктейль: с высоким содержанием белка
Лере Кудрявцевой стало жалко школьников, сдающих ЕГЭ: "Бедные дети"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников