Избавляемся от усталости с помощью самомассажа рук

Самомассаж: убираем усталость и лечим нервы

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Самомассаж рук — это простой и эффективный способ расслабить мышцы, улучшить кровообращение и снять усталость после длительной работы за компьютером или физической нагрузки.

Самомассаж кистей рук :: Hands massage

Для начала самомассажа рук можно использовать масло или крем для тела, чтобы сделать процедуру более приятной и полезной для кожи.

Начните с разогрева мышц, делая круговые движения ладонями по предплечью и запястью.

Затем переходите к массажу пальцев, аккуратно растягивая их и делая круговые движения вокруг ногтей. Для полного расслабления можно также массировать ладони, переходя к мягким ударам по всей поверхности кисти. Можно постукивать слегка подушечками пальцев начиная от кистей рук и доходя до плеч.

Помните, что самомассаж рук не только помогает снять напряжение, но также способствует улучшению общего самочувствия и настроения. Поэтому не забывайте уделять своим рукам достаточно внимания и заботы, чтобы сохранить их здоровье и красоту.