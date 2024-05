Как избежать дополнительных расходов за багаж: турист делится лайфхаком

В публикации на YouTube турист, с которого пытались взять 70 евро за чуть-чуть негабаритный багаж, отламывает колеса своего чемодана, чтобы избежать дополнительных расходов. Ему помогают другие пассажиры, а остальные активно поддерживают его. Когда он наконец отломал колеса, чтобы чемодан поместился в измерительную корзину, вся очередь радостно зааплодировала, судя по видео.

Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain