Как избежать дополнительных расходов за багаж: турист делится лайфхаком

Турист поломал свой чемодан, чтобы не платить лишние 70 евро

В публикации на YouTube турист, с которого пытались взять 70 евро за чуть-чуть негабаритный багаж, отламывает колеса своего чемодана, чтобы избежать дополнительных расходов. Ему помогают другие пассажиры, а остальные активно поддерживают его. Когда он наконец отломал колеса, чтобы чемодан поместился в измерительную корзину, вся очередь радостно зааплодировала, судя по видео.

Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Авторы ролика прокомментировали: "Некоторые идут на всё, чтобы их чемоданы соответствовали требованиям". В видео турист по имени Дэниел, при посадке на рейс Ryanair между испанским островом Майорка и Коста-дель-Соль, был ошеломлен требованием заплатить 70 евро за багаж, который немного превышал стандартные размеры ручной клади.

Дэниел отметил, что раньше это стоило бы 30 евро, и он не собирался платить 70 евро, так как это дороже стоимости билета. В итоге он решил не платить и начал отламывать колёса у чемодана. С помощью друга и остальных пассажиров ему это удалось.