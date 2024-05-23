Падающий в небе над Россией спутник Илона Маска приняли за остатки ядерной ракеты

НЛО над югом России идентифицировано как космический мусор

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Вечером 22 мая жители нескольких регионов юга России заметили в небе движущиеся объекты с огненным хвостом. Фото и видео аномального явления в изобилии выложены в соцсетях.

Фото: Скриншот AstroAlert | Наблюдательная астрономия is licensed under public domain

"Сверкающий объект, напоминающий комету, был замечен над Кубанью", — описал "небесное шоу" телеграм-канал "Кубань 23 Краснодар".

В свою очередь, канал AstroAlert сразу предположил, что это был сгорающий в плотных слоях атмосферы космический мусор.

"Скорее всего это сгорание космического мусора на небольшой скорости (порядка 8 км/сек) с очень пологим углом входа в атмосферу (по касательной)", — сказано в подписи к отрывку из видеотрансляции астрофермы "Астроверты" в Архызе.

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов напомнил о ядерных учениях, которые начались в России. "Запуски баллистических ракет присутствуют. То есть: либо космический мусор — это скорее всего, — либо наблюдали материал после запусков ракет в рамках учений", — объяснил он краснодарскому порталу 93.RU.

В четверг AstroAlert идентифицировал НЛО. С большой вероятностью это мог быть спутник Starlink-2653. О его падении было известно заранее, но из-за солнечной активности оно произошло на час раньше.

НЛО над Северным Кавказом