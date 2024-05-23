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Подсчитали, в каких городах и регионах застройщики обожают микроквартиры

Четверть квартир в строящихся в Петербурге домах меньше 28 кв. метров

1:07
Недвижимость

Четверть квартир в строящихся в Санкт-Петербурге домах меньше 28 квадратных метров, подсчитал "Циан". Сервис составил топ городов и регионов РФ, где застройщики обожают микроквартиры.

Четверть квартир в строящихся в Петербурге домах меньше 28 кв. метров
Фото: commons.wikimedia.org by Centurion198 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Доля микроквартир в предложении

  1. Санкт-Петербург — 25%
  2. Ленинградская область — 23%
  3. Сочи — 21%
  4. Москва — 16%
  5. Севастополь — 15%
  6. Екатеринбург — 13%
  7. Московская область — 12%
  8. Новосибирск — 12%

В Новокузнецке, Саратове и Ставрополе нового малогабаритного жилья в продаже нет.

В "Циане" также подсчитали, что чем меньше квартира, тем дороже выходит квадратный метр её площади.

"Целевой аудиторией квартир и студий площадью до 28 "квадратов" чаще всего являются инвесторы, а также покупатели своей первой квартиры", — пояснила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина.

Ранее строительство квартир меньше 28 м2 и студий запретили сначала в Москве, затем в Ленинградской области.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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