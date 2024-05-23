Подсчитали, в каких городах и регионах застройщики обожают микроквартиры

Четверть квартир в строящихся в Петербурге домах меньше 28 кв. метров

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Четверть квартир в строящихся в Санкт-Петербурге домах меньше 28 квадратных метров, подсчитал "Циан". Сервис составил топ городов и регионов РФ, где застройщики обожают микроквартиры.

Фото: commons.wikimedia.org by Centurion198 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Доля микроквартир в предложении

Санкт-Петербург — 25% Ленинградская область — 23% Сочи — 21% Москва — 16% Севастополь — 15% Екатеринбург — 13% Московская область — 12% Новосибирск — 12%

В Новокузнецке, Саратове и Ставрополе нового малогабаритного жилья в продаже нет.

В "Циане" также подсчитали, что чем меньше квартира, тем дороже выходит квадратный метр её площади.

"Целевой аудиторией квартир и студий площадью до 28 "квадратов" чаще всего являются инвесторы, а также покупатели своей первой квартиры", — пояснила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина.

Ранее строительство квартир меньше 28 м2 и студий запретили сначала в Москве, затем в Ленинградской области.