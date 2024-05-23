Подсчитали, в каких городах и регионах застройщики обожают микроквартиры

Четверть квартир в строящихся в Санкт-Петербурге домах меньше 28 квадратных метров, подсчитал "Циан". Сервис составил топ городов и регионов РФ, где застройщики обожают микроквартиры.
В Новокузнецке, Саратове и Ставрополе нового малогабаритного жилья в продаже нет.
В "Циане" также подсчитали, что чем меньше квартира, тем дороже выходит квадратный метр её площади.
"Целевой аудиторией квартир и студий площадью до 28 "квадратов" чаще всего являются инвесторы, а также покупатели своей первой квартиры", — пояснила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина.
Ранее строительство квартир меньше 28 м2 и студий запретили сначала в Москве, затем в Ленинградской области.
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