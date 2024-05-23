Важные советы по защите багажа во время путешествий от эксперта Виктории Уильямс

Эксперт рассказала, как правильно хранить багаж в самолете и в отеле

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы получили важные рекомендации по защите своей собственности во время путешествий. Эксперт по путешествиям Виктория Уильямс из компании Surley Ask советует избегать ярких чемоданов, отдавая предпочтение более скромным вариантам.

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Она также подчеркивает важность использования надежных замков и креплений для сумок, чтобы снизить риск кражи. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать ремни безопасности.

Эксперт настоятельно рекомендует туристам проявлять бдительность и аккуратность при хранении своих вещей, особенно в аэропортах, чтобы избежать неприятностей и обеспечить спокойное путешествие.