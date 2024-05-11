Четвероногие титаны: самые сильные в истории породы собак

Кинологи назвали самые сильные породы собак

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не все породы собак одинаково развиты физически. У каждой есть свои сильные и слабые стороны, и при выборе породы важно учитывать физическую подготовку и выносливость животного.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты выделили несколько пород, которые могут быть физически сильнее своих владельцев:

Немецкие овчарки: эти умные и мощные собаки используются в спецслужбах по всему миру для охраны, поиска и спасения людей.

эти умные и мощные собаки используются в спецслужбах по всему миру для охраны, поиска и спасения людей. Доберманы: быстрые, выносливые и преданные, эти собаки способны защитить своего хозяина с откровенной агрессией.

быстрые, выносливые и преданные, эти собаки способны защитить своего хозяина с откровенной агрессией. Бульмастифы: крупные и мощные, часто служат в качестве охранников и защитников.

крупные и мощные, часто служат в качестве охранников и защитников. Аппенцеллер зенненхунды: небольшие, но сильные собаки из Швейцарских Альп, используемые для охоты и охраны.

небольшие, но сильные собаки из Швейцарских Альп, используемые для охоты и охраны. Ньюфаундленды: огромные собаки с невероятной силой и выносливостью, применяемые в спасательных операциях на воде и льду.

При выборе собаки рекомендуется тщательно изучить характер и темперамент животного, а также обсудить это решение со всеми членами семьи.