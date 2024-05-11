Четвероногие титаны: самые сильные в истории породы собак

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Кинологи назвали самые сильные породы собак

1:09
Зоосфера » Собаки

Не все породы собак одинаково развиты физически. У каждой есть свои сильные и слабые стороны, и при выборе породы важно учитывать физическую подготовку и выносливость животного.

Кинологи назвали самые сильные породы собак
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты выделили несколько пород, которые могут быть физически сильнее своих владельцев:

  • Немецкие овчарки: эти умные и мощные собаки используются в спецслужбах по всему миру для охраны, поиска и спасения людей.
  • Доберманы: быстрые, выносливые и преданные, эти собаки способны защитить своего хозяина с откровенной агрессией.
  • Бульмастифы: крупные и мощные, часто служат в качестве охранников и защитников.
  • Аппенцеллер зенненхунды: небольшие, но сильные собаки из Швейцарских Альп, используемые для охоты и охраны.
  • Ньюфаундленды: огромные собаки с невероятной силой и выносливостью, применяемые в спасательных операциях на воде и льду.

При выборе собаки рекомендуется тщательно изучить характер и темперамент животного, а также обсудить это решение со всеми членами семьи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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