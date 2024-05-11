Кошка перестала есть свой корм: что стоит делать — рыдать или бежать к ветеринару?

Ветеринары рассказали, почему кошка перестала есть свой корм

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В обычных условиях кошки редко отказываются от пищи, кроме моментов полного насыщения. Если ваш питомец перестал есть, это может указывать на здоровье или беспокойство, и владельцу следует обратить на это внимание.

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Существует пять основных причин, почему кошка может отказываться от своей обычной еды:

Изменение диеты: если кошка перешла на новый вид корма или соблюдает диету по здоровьесберегающим причинам, она может испытывать дискомфорт или даже рвоту. Рекомендуется медленно вводить новый корм, предлагая его в небольших количествах.

если кошка перешла на новый вид корма или соблюдает диету по здоровьесберегающим причинам, она может испытывать дискомфорт или даже рвоту. Рекомендуется медленно вводить новый корм, предлагая его в небольших количествах. Заболевание: отказ от еды может быть признаком инфекционного заболевания, отравления, почечной недостаточности или других проблем со здоровьем. Если кошка не ест несколько дней, необходимо обратиться к ветеринару.

отказ от еды может быть признаком инфекционного заболевания, отравления, почечной недостаточности или других проблем со здоровьем. Если кошка не ест несколько дней, необходимо обратиться к ветеринару. Стресс: переезды, изменение окружающей среды или появление нового питомца могут снизить аппетит кошки. В таких случаях важно создать для неё комфортные условия и дать время на адаптацию.

переезды, изменение окружающей среды или появление нового питомца могут снизить аппетит кошки. В таких случаях важно создать для неё комфортные условия и дать время на адаптацию. Проблемы с зубами: боль в зубах, зубной камень или кариес могут быть причиной отказа от еды. В таком случае кошку следует показать ветеринару для осмотра и возможной чистки зубов.

боль в зубах, зубной камень или кариес могут быть причиной отказа от еды. В таком случае кошку следует показать ветеринару для осмотра и возможной чистки зубов. Индивидуальные предпочтения: некоторые кошки предпочитают определенные виды корма. Если кошка отказывается от какого-либо вида пищи, попробуйте заменить её на другой корм, постепенно увеличивая его долю в рационе.