Запад переругался вдрызг из-за российских активов: США требуют конфискации, Европа боится

Запад раздирают противоречия на предмет конфискации российских активов — эту тему сейчас обсуждают министры финансов G7 в бразильском Сан-Паулу. Подробности рассказал Bloomberg в среду.
Напомним, в рамках санкций заморожены около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов) средств Центробанка РФ, большая их часть приходится на Евросоюз.
США настаивают на их полной конфискации в пользу Украины, особенно из-за затруднений, с которыми столкнулось в Конгрессе выделение ей помощи. Схожей позиции придерживается Великобритания.
Франция и Германия, а также Европейский центральный банк выражают закономерные опасения — как из-за возможных ответных мер России, так и из-за репутационных рисков, которые могут ударить по евро.
"Сейчас у нас нет правовых оснований для ареста российских активов", — признал министр финансов Франции Брюно Лё Мэр после встречи с коллегами.
По его словам, нужно их разработать, чем и заняты ведущие европейские юристы. Это подтвердил глава немецкого минфина Кристиан Линднер. К летнему саммиту в Италии всё должно быть готово.
Варианты рассматриваются разнообразные — не все они подразумевают прямую передачу российских денег Киеву. Например — их использование в качестве залога для получения кредита на восстановление Украины.
Ещё одна идея, предложенная Чарльзом Личфилдом из Атлантического совета, — не захватывать активы России, но и не возвращать их ей, пока она не покроет расходы на восстановление Украины.
Пока ЕС решился только на то, чтобы направить в помощь Киеву доходы от российских активов (4,4 миллиарда евро в год).
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