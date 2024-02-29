Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Азия лидирует, США и Европа - аутсайдеры: рейтинг аэропортов
Как выполнить становую тягу со штангой
В США остановили казнь 73-летнего убийцы из-за ошибки врачей
Астроном Московского планетария Перхняк: високосный день исправляет погрешность
Автоэксперт Пономарёв: соблюдение нескольких правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Как правильно сажать флоксы и за ними ухаживать
Опубликованы кадры падения старого спутника ERS-2
Зажарка из свинины с луком: очень простое в приготовлении, и при этом вкусное блюдо
Плантация пионов - стоит ли вкладывать в этот бизнес?
Запад переругался вдрызг из-за российских активов: США требуют конфискации, Европа боится

Bloomberg узнал о спорах США с ЕС из-за конфискации российских активов

1:44
Мир

Запад раздирают противоречия на предмет конфискации российских активов — эту тему сейчас обсуждают министры финансов G7 в бразильском Сан-Паулу. Подробности рассказал Bloomberg в среду.

Bloomberg узнал о спорах США с ЕС из-за конфискации российских активов
Фото: PxHere is licensed under CC0

Напомним, в рамках санкций заморожены около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов) средств Центробанка РФ, большая их часть приходится на Евросоюз.

США настаивают на их полной конфискации в пользу Украины, особенно из-за затруднений, с которыми столкнулось в Конгрессе выделение ей помощи. Схожей позиции придерживается Великобритания.

Франция и Германия, а также Европейский центральный банк выражают закономерные опасения — как из-за возможных ответных мер России, так и из-за репутационных рисков, которые могут ударить по евро.

"Сейчас у нас нет правовых оснований для ареста российских активов", — признал министр финансов Франции Брюно Лё Мэр после встречи с коллегами.

По его словам, нужно их разработать, чем и заняты ведущие европейские юристы. Это подтвердил глава немецкого минфина Кристиан Линднер. К летнему саммиту в Италии всё должно быть готово.

Варианты рассматриваются разнообразные — не все они подразумевают прямую передачу российских денег Киеву. Например — их использование в качестве залога для получения кредита на восстановление Украины.

Ещё одна идея, предложенная Чарльзом Личфилдом из Атлантического совета, — не захватывать активы России, но и не возвращать их ей, пока она не покроет расходы на восстановление Украины.

Пока ЕС решился только на то, чтобы направить в помощь Киеву доходы от российских активов (4,4 миллиарда евро в год).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, образует кремнезем
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Последние материалы
Азия лидирует, США и Европа - аутсайдеры: рейтинг аэропортов
Как выполнить становую тягу со штангой
В США остановили казнь 73-летнего убийцы из-за ошибки врачей
Астроном Московского планетария Перхняк: високосный день исправляет погрешность
Автоэксперт Пономарёв: соблюдение нескольких правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Как правильно сажать флоксы и за ними ухаживать
Опубликованы кадры падения старого спутника ERS-2
Зажарка из свинины с луком: очень простое в приготовлении, и при этом вкусное блюдо
Плантация пионов - стоит ли вкладывать в этот бизнес?
Шесть неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем ремонтировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников