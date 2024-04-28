Исследование красот островов Гили: путеводитель по уникальным водным видам спорта и культурным мероприятиям

Отпуск на островах Гили: топ-5 развлечений для путешественников

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Острова Гили, расположенные недалеко от берегов Ломбока в Индонезии, представляют собой райское убежище для отпуска. Эти небольшие острова привлекают путешественников своими прозрачными водами, разнообразным подводным миром и великолепными закатами. Отсутствие автотранспорта способствует атмосфере спокойствия и умиротворения.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Несмотря на компактные размеры, Гили предлагает обширные возможности для досуга. Любители активного отдыха могут погрузиться с аквалангом или отправиться на прогулку по острову. Тем, кто предпочитает более спокойный отдых, доступны пляжные бары и спа-процедуры. Вот пять захватывающих развлечений на Гили:

Погружение с аквалангом в кристальных водах Гили

Острова идеально подходят как для начинающих, так и для опытных дайверов. Здесь много международных дайвинг-школ, предлагающих курсы PADI на разных языках. Под водой вас ждут удивительные дайв-сайты с затонувшими кораблями и рифовыми акулами. Черепаший рай и стена Гили Мено — самые популярные места для погружений.

Сноркелинг возле островов

Для тех, кто не увлекается дайвингом, сноркелинг — отличная альтернатива. Под водой вас ожидают тропические рыбы, черепахи, осьминоги и морские звезды. Прокат масок, трубок и ласт доступен на пляжах, а прогулки вдоль берега помогут найти лучшие места для сноркелинга. Не упустите шанс увидеть подводные скульптуры Джейсона де Кайреса Тейлора на Гили Мено.

Мастер-классы по индонезийской кухне

Любителям местных блюд стоит посетить кулинарные школы на островах Гили, где можно научиться готовить традиционные блюда, такие как жареная лапша и карри из курицы. Курсы проводятся на английском языке и длятся от трех до шести дней.

Ужин на ночном рынке Гили Траванган

Расположенный у гавани вечерний рынок — прекрасное место для знакомства с местной кухней. После захода солнца здесь подают традиционные блюда, такие как рис с гарнирами и сладкие рисовые шарики, а также предлагается барбекю с разнообразными морепродуктами.

Водные виды спорта

На островах Гили доступны катание на байдарках, водные лыжи и лодки-бананы. Гили Траванган предлагает наибольшее разнообразие водных развлечений. Сезонные ветра также привлекают профессиональных серферов.