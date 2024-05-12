Охватившие полмира полярные сияния из-за грандиозного солнечного шторма сняли с МКС

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Полмира от США до России увидело полярные сияния в ночь на субботу

1:10
Наука

Сильнейшая за 20 лет магнитная буря, обрушившаяся на Землю в субботу, вопреки устрашающим прогнозам, не принесла серьёзных проблем человечеству, зато дала возможность большой его части полюбоваться невиданными полярными сияниями.

Полмира от США до России увидело полярные сияния в ночь на субботу
Фото: TG Евгения Тишковца is licensed under public domain

Завораживающее зрелище наблюдали в значительной части Северного полушария — в США, Европе и России, а местами и в Южном. Соцсети полны красочными фото.

По словам Криса Снелла, метеоролога Метеорологического бюро британского метеорологического агентства, под утро субботы аврору видели по всему Туманному Альбиону.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сияние распространялось, хотя и неяркое, до южных штатов.

"Это действительно подарок космической погоды", — заявил учёный NOAA Роб Стинберг.

По его словам, на фото, снятых телефонами, полярное сияние зачастую лучше, чем выглядит при наблюдении невооружённым глазом.

Астронавты МКС сняли необычное по своим масштабам явление с борта станции.

Полярное сияние из космоса
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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