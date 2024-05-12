Охватившие полмира полярные сияния из-за грандиозного солнечного шторма сняли с МКС

Сильнейшая за 20 лет магнитная буря, обрушившаяся на Землю в субботу, вопреки устрашающим прогнозам, не принесла серьёзных проблем человечеству, зато дала возможность большой его части полюбоваться невиданными полярными сияниями.
Завораживающее зрелище наблюдали в значительной части Северного полушария — в США, Европе и России, а местами и в Южном. Соцсети полны красочными фото.
По словам Криса Снелла, метеоролога Метеорологического бюро британского метеорологического агентства, под утро субботы аврору видели по всему Туманному Альбиону.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сияние распространялось, хотя и неяркое, до южных штатов.
"Это действительно подарок космической погоды", — заявил учёный NOAA Роб Стинберг.
По его словам, на фото, снятых телефонами, полярное сияние зачастую лучше, чем выглядит при наблюдении невооружённым глазом.
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