Охватившие полмира полярные сияния из-за грандиозного солнечного шторма сняли с МКС

Полмира от США до России увидело полярные сияния в ночь на субботу

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Сильнейшая за 20 лет магнитная буря, обрушившаяся на Землю в субботу, вопреки устрашающим прогнозам, не принесла серьёзных проблем человечеству, зато дала возможность большой его части полюбоваться невиданными полярными сияниями.

Фото: TG Евгения Тишковца is licensed under public domain

Завораживающее зрелище наблюдали в значительной части Северного полушария — в США, Европе и России, а местами и в Южном. Соцсети полны красочными фото.

По словам Криса Снелла, метеоролога Метеорологического бюро британского метеорологического агентства, под утро субботы аврору видели по всему Туманному Альбиону.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сияние распространялось, хотя и неяркое, до южных штатов.

"Это действительно подарок космической погоды", — заявил учёный NOAA Роб Стинберг.

По его словам, на фото, снятых телефонами, полярное сияние зачастую лучше, чем выглядит при наблюдении невооружённым глазом.

Астронавты МКС сняли необычное по своим масштабам явление с борта станции.

Полярное сияние из космоса