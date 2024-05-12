Как сэкономить на ОСАГО до 37%: раскрыты законные способы снизить стоимость страховки

Как законно снизить стоимость полиса ОСАГО: ключевые советы от страховой компании

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Стоимость полиса ОСАГО может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов, и водители часто ищут способы сэкономить на этой обязательной страховке. Согласно статье 9 Федерального закона № 40, базовый тариф страховой компании умножается на различные коэффициенты, такие как стаж, возраст, регион, мощность автомобиля и история вождения.

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Для снижения стоимости полиса важно получить права как можно раньше, поскольку коэффициент возраст-стаж начинает действовать с момента выдачи водительского удостоверения. Например, водитель, получивший права в 20 лет, заплатит за полис на 37% меньше, чем тот, кто получил их в 25 лет.

Также рекомендуется воспользоваться скидками при обращении за продлением полиса за 20-30 дней до его истечения и поддерживать чистую историю вождения, чтобы получить более низкий коэффициент бонус-малус. Для экономии можно купить полис на более короткий период или выбрать регион с более низким территориальным коэффициентом. Важно учитывать, что многие страховые компании предоставляют скидки своим постоянным клиентам, а также учитывают общую кредитную историю водителя.