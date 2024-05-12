Инновационная разработка из США способна заменить Li-ion

В США началось производство перспективных ионных батарей на основе натрия

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Корпорация Natron Energy официально запустила производство батарей типа натрий-ион на своем заводе в штате Мичиган, которые должны стать основным конкурентом текущим литий-ионным накопителям энергии. Процесс замены будет происходить не моментально, производственные мощности предприятия составляют всего 600 мегаватт в год.

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Первыми новые аккумуляторы будут установлены в дата-центрах, обслуживающих системы искусственного интеллекта.

Корпорация Natron Energy утверждает, что она первая, кто смог перейти от лабораторных исследований к реальному использованию ионных батарей на основе натрия. Это неудивительно, поскольку их энергетическая плотность невысока — в текущем году насчитывалась 70 Вт⋅ч/кг. Это делает их не конкурентоспособными по сравнению с литиевыми аналогами для использования в портативных устройствах и электротранспорте, однако для стационарных объектов ситуация иная.

Перезарядка ионных батарей на основе натрия осуществляется в десять раз быстрее, чем литиевых, и они выдерживают 50 000 циклов зарядки. Кроме того, они не подвержены возгоранию, стабильны в работе и подлежат более простой утилизации. Однако наиболее важным является то, что запасы натрия на Земле превышают запасы лития в 500-1000 раз, а его добыча проще.

Кроме того, добыча натрия оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с добычей лития. Натрий не является предметом геополитических споров, государства не соперничают из-за возможности его добычи — по крайней мере, пока производство батарей на его базе незначительно. Остальные компоненты этих накопителей энергии изготовлены из марганца, железа и алюминия — также доступного сырья.