Когда волосы говорят: что скрывается за проблемами и как это вылечить

Три проблемы, напоминающие о себе через состояние ваших волос

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто мы занимаемся восстановлением внешнего состояния волос, не задумываясь о том, что корни проблем могут крыться в глубине организма. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Мы решили рассмотреть, какие заболевания и состояния организма могут привести к проблемам с волосами.

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Анемия: недостаток железа в организме сказывается на волосах в первую очередь. При недостатке железа в клеточных функциях происходит нарушение, волосы лишаются необходимого питания, что ведет к их ломкости и слабости. Первым шагом многих становится изменение косметических средств, хотя важно помнить, что лечение волос начинается изнутри.

Проблемы с ЖКТ: кишечник играет ключевую роль в обеспечении организма питательными веществами. Нарушения в его работе могут привести к тому, что волосы начинают терять блеск, становятся ломкими и путаются из-за недостатка питательных веществ. Проверка состояния ЖКТ является важным шагом для исключения серьезных проблем.

Болезни щитовидной железы: щитовидная железа играет важную роль в регуляции роста волос. Даже небольшие нарушения в выработке гормонов могут привести к ухудшению качества волос, их ломкости и выпадению. Регулярные проверки состояния щитовидной железы помогут предотвратить развитие серьезных проблем.