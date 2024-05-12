Что делать, если выпадают волосы: способа, которые действительно помогают

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Поредение волос: причины выпадения волос

2:19
Здоровье

Мы теряем волосы каждый день и это совершенно нормально.
Однако в некоторых случаях процесс может быть слишком интенсивным.

Поредение волос: причины выпадения волос
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

От ежедневной потери большого количества волос могут страдать как мужчины, так и женщины.


Это может быть вызвано множеством факторов: от диеты до лекарств, прописанных врачом. 

Для определения характера выпадения волос и выявления причин, которые привели к их выпадению, а также назначение лечения может производить только врач- специалист.

Возможные причины выпадения волос:

  • Дефицит витаминов и минералов. Каждый из нас может столкнуться с дефицитом витаминов и микроэлементов, особенно у людей, сидящих на диете, сознательно избегающих определенных продуктов или питающихся несбалансированно.
    Чаще всего выпадение волос связано с дефицитом витамина В, железа, витамина Е и цинка.
  • Стресс, от которого постоянно страдают многие из нас, является фактором, влияющим на весь организм.
  • Перенесенные инфекции. Инфекции также могут вызывать выпадение волос.
  • Прием определенных лекарств. Алопеция также может быть побочным эффектом лекарств. К ним относятся некоторые антибиотики и противогрибковые средства, противозачаточные таблетки и антидепрессанты и др.

Что делать:

При сильном выпадении волос важно обратиться к специалисту, который поможет понять причину выпадения волос с помощью трихомного тестирования, фототрихограммы и других тестов.

  • Уменьшите стресс. Если вы не можете полностью избежать стрессовых ситуаций, вам следует найти подходящие способы уменьшить свой страх (медитация, физические упражнения, глубокое дыхание, любимая музыка).
  • Нормализуйте свой сон — Важно спать 7-9 часов в сутки.
  • Регулярно массируйте кожу головы во время мытья или расчесывания. Это помогает утолщать волосы и снижать риск их выпадения.
  • Соблюдайте сбалансированную диету — соблюдайте диету, включающую продукты, богатые белком, железом и цинком.

Будьте здоровы!

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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