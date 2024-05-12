Что делать, если выпадают волосы: способа, которые действительно помогают

Мы теряем волосы каждый день и это совершенно нормально. Однако в некоторых случаях процесс может быть слишком интенсивным.
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От ежедневной потери большого количества волос могут страдать как мужчины, так и женщины.
Это может быть вызвано множеством факторов: от диеты до лекарств, прописанных врачом.
Для определения характера выпадения волос и выявления причин, которые привели к их выпадению, а также назначение лечения может производить только врач- специалист.
Возможные причины выпадения волос:
Дефицит витаминов и минералов. Каждый из нас может столкнуться с дефицитом витаминов и микроэлементов, особенно у людей, сидящих на диете, сознательно избегающих определенных продуктов или питающихся несбалансированно. Чаще всего выпадение волос связано с дефицитом витамина В, железа, витамина Е и цинка.
Стресс, от которого постоянно страдают многие из нас, является фактором, влияющим на весь организм.
Перенесенные инфекции. Инфекции также могут вызывать выпадение волос.
Прием определенных лекарств. Алопеция также может быть побочным эффектом лекарств. К ним относятся некоторые антибиотики и противогрибковые средства, противозачаточные таблетки и антидепрессанты и др.
Что делать:
При сильном выпадении волос важно обратиться к специалисту, который поможет понять причину выпадения волос с помощью трихомного тестирования, фототрихограммы и других тестов.
Уменьшите стресс. Если вы не можете полностью избежать стрессовых ситуаций, вам следует найти подходящие способы уменьшить свой страх (медитация, физические упражнения, глубокое дыхание, любимая музыка).
Нормализуйте свой сон — Важно спать 7-9 часов в сутки.
Регулярно массируйте кожу головы во время мытья или расчесывания. Это помогает утолщать волосы и снижать риск их выпадения.
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