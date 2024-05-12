Что делать, если выпадают волосы: способа, которые действительно помогают

Поредение волос: причины выпадения волос

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы теряем волосы каждый день и это совершенно нормально.

Однако в некоторых случаях процесс может быть слишком интенсивным.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

От ежедневной потери большого количества волос могут страдать как мужчины, так и женщины.



Это может быть вызвано множеством факторов: от диеты до лекарств, прописанных врачом.

Для определения характера выпадения волос и выявления причин, которые привели к их выпадению, а также назначение лечения может производить только врач- специалист.

Возможные причины выпадения волос:

Дефицит витаминов и минералов. Каждый из нас может столкнуться с дефицитом витаминов и микроэлементов, особенно у людей, сидящих на диете, сознательно избегающих определенных продуктов или питающихся несбалансированно.

Чаще всего выпадение волос связано с дефицитом витамина В, железа, витамина Е и цинка.

Чаще всего выпадение волос связано с дефицитом витамина В, железа, витамина Е и цинка. Стресс, от которого постоянно страдают многие из нас, является фактором, влияющим на весь организм.

Перенесенные инфекции. Инфекции также могут вызывать выпадение волос.

Прием определенных лекарств. Алопеция также может быть побочным эффектом лекарств. К ним относятся некоторые антибиотики и противогрибковые средства, противозачаточные таблетки и антидепрессанты и др.

Что делать:

При сильном выпадении волос важно обратиться к специалисту, который поможет понять причину выпадения волос с помощью трихомного тестирования, фототрихограммы и других тестов.

Уменьшите стресс. Если вы не можете полностью избежать стрессовых ситуаций, вам следует найти подходящие способы уменьшить свой страх (медитация, физические упражнения, глубокое дыхание, любимая музыка).

Нормализуйте свой сон — Важно спать 7-9 часов в сутки.

Регулярно массируйте кожу головы во время мытья или расчесывания. Это помогает утолщать волосы и снижать риск их выпадения.

Соблюдайте сбалансированную диету — соблюдайте диету, включающую продукты, богатые белком, железом и цинком.

Будьте здоровы!