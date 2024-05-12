Не узнать: Боня снова шокировала изменениями во внешности

Виктория Боня продолжает эксперименты с внешностью: от пластики до наращивания волос

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня активно занимается трансформацией своего внешнего вида. В прошлом году она прошла процедуру пластической хирургии и изменила форму глаз у известного хирурга в Голливуде, что вынудило её на некоторое время скрывать лицо за темными очками.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

После этого Виктория активно рекламировала методы быстрого похудения, демонстрируя свои результаты, и следуя примеру подруги Алены Водонаевой, затратила миллион рублей на наращивание волос.

Недавно она также увеличила губы и предложила своим подписчикам оценить изменения через опрос в социальной сети. Большинство фолловеров выразили мнение, что и до процедуры губы звезды были достаточно выразительными.