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В Парке Победы стартовал автопробег "Офицеры России — дорогами Памяти"

Общество

Традиционный автопробег "Офицеры России — дорогами Памяти", который приурочен к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку военнослужащих и добровольцев, выполняющих задачи в ходе СВО, стартовал в Парке Победы, в воскресенье, 12 мая.

 

В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза и Российской Федерации, дети войны, ветераны Вооруженных Сил и боевых действий, в том числе участники СВО, члены семей офицеров. Всего в состав колонны традиционно вошло более ста пятидесяти автомобилей, в мероприятии приняли участие более 350 человек. В рамках проведения автопробега колонна посетила "Ленино-Снегиревский военно-исторический музей".

в 2024 году автопробег прошел по памятным историческим местам Красной армии.

"В этом году мы приехали к мемориальному комплексу "Снегири", тут сибирские дивизии стояли насмерть и фактически нанесли серьезный ущерб немецким полчищам и отбросили их от Москвы. Мы проводим авто-мотопробег, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. Эта патриотическая акция — дань памяти и уважения воинам Красной армии, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма, низкий поклон поколению Победителей. И сегодня мы снова боремся с нацизмом, и победа может быть одержана только в случае объединения всего российского народа", — председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

 

"С каждым годом количество участников автопробега растет, сегодня мы видим более 150 автомобилей. Ведь День Победы — светлый и самый главный праздник для всего нашего народа. Такие патриотические акции играют важную роль в привлечении внимания общественности всего мира к этой знаменательной дате. Сегодня мы видим, как ряд западных политиков и историков пытаются переписать историю Великой Отечественной и Второй мировой войн. Этого нельзя допустить! Мы обязаны сохранить память о самой страшной войне, о подвиге советских солдат, победивших коричневую чуму, и передать эту память нашим детям и внукам", — председатель Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России полковник полиции Александр Головашкин.

 

Автопробег стартовал от Музея на Поклонной горе, а его финальной точкой стал Ленино-Снегиревский военно-исторический музей. Участники пробега в ходе мероприятия возложили цветы павшим героям войны на Поклонной горе.

Фото предоставлены Пресс-службой Общероссийской организации "Офицеры России"

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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