Евросоюз остается приоритетным: куда идут российские инвестиции в жилье за границей

Покупатели из России начинают проявлять некоторое разочарование в отношении приобретения зарубежной недвижимости. По данным исследования, проведенного компанией Russia Sotheby's International Realty и доступного "Ленте.ру", спрос на подобные объекты сократился на 12 процентов по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Наиболее популярным направлением для приобретения жилья за рубежом остается Евросоюз, где совершается 48 процентов сделок. Ближний Восток занимает второе место с выбором в 35 процентов случаев, в то время как на страны Юго-Восточной Азии приходится почти 8 процентов предпочтений.
Статистика показывает рост интереса к недвижимости в Омане, где за последний год количество сделок увеличилось на 87,5 процента. Российских инвесторов привлекает разнообразная экономика этой страны, обеспечивающая стабильный рост, а также благоприятные условия для туризма и отсутствие налогов на доходы физических лиц, аренду и продажу недвижимости.
По словам Татьяны Емельяновой, управляющего директора компании, российские клиенты выбирают Оман для инвестиций и страны Европы для эмиграции.
Популярность Испании и Греции как направлений для покупки жилья остается высокой. Однако новые направления, такие как Гонконг и Южно-Африканская Республика, также привлекают внимание инвесторов. Многие покупатели сейчас отдают предпочтение Таиланду и Индонезии. Кипр, хоть и утратил лидерские позиции, все еще остается привлекательным для российских покупателей.
С другой стороны, сделки с недвижимостью в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах существенно сократились. Если ранее эти страны составляли 42 процента от общего объема сделок, то к апрелю 2024 года этот показатель упал до 7 процентов.
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