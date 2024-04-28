Евросоюз остается приоритетным: куда идут российские инвестиции в жилье за границей

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Спрос на недвижимость за границей среди россиян упал на 12%

2:07
Недвижимость » Аналитика

Покупатели из России начинают проявлять некоторое разочарование в отношении приобретения зарубежной недвижимости. По данным исследования, проведенного компанией Russia Sotheby's International Realty и доступного "Ленте.ру", спрос на подобные объекты сократился на 12 процентов по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Спрос на недвижимость за границей среди россиян упал на 12%
Фото: unsplash.com by Роман Крафт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Наиболее популярным направлением для приобретения жилья за рубежом остается Евросоюз, где совершается 48 процентов сделок. Ближний Восток занимает второе место с выбором в 35 процентов случаев, в то время как на страны Юго-Восточной Азии приходится почти 8 процентов предпочтений.

Статистика показывает рост интереса к недвижимости в Омане, где за последний год количество сделок увеличилось на 87,5 процента. Российских инвесторов привлекает разнообразная экономика этой страны, обеспечивающая стабильный рост, а также благоприятные условия для туризма и отсутствие налогов на доходы физических лиц, аренду и продажу недвижимости.

По словам Татьяны Емельяновой, управляющего директора компании, российские клиенты выбирают Оман для инвестиций и страны Европы для эмиграции.

Популярность Испании и Греции как направлений для покупки жилья остается высокой. Однако новые направления, такие как Гонконг и Южно-Африканская Республика, также привлекают внимание инвесторов. Многие покупатели сейчас отдают предпочтение Таиланду и Индонезии. Кипр, хоть и утратил лидерские позиции, все еще остается привлекательным для российских покупателей.

С другой стороны, сделки с недвижимостью в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах существенно сократились. Если ранее эти страны составляли 42 процента от общего объема сделок, то к апрелю 2024 года этот показатель упал до 7 процентов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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