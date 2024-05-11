Михаил Мишустин составил кадровый проект правительства

Как изменяется состав правительства по проекту Мишустина?

1:38 Your browser does not support the audio element. Политика

Михаил Мишустин, 10 мая назначенный главой правительства РФ, представил обновлённый состав кабинета министров.

Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Согласно последней редакции конституции состав правительства кроме силового блока и МИД премьер-министр должен представить Госдуме и согласовать с ней.

В соответствии с законом Мишустин обнародовал проект кадрового состава правительства. Согласно проекту у него будет один первый вице-премьер (этот пост займёт и. о. минпромторга Денис Мантуров) и девять вице-премьеров, курирующих отдельные направления народного хозяйства. Новыми вице-премьерами станут Дмитрий Патрушев (аграрный сектор) и Виталий Савельев (куратор транспортной сферы).

В составе правительства сменятся несколько министров.

В качестве министров войдут несколько наиболее успешных губернаторов, которые в новых условиях более востребованы в качестве управленцев федерального уровня.

Это губернатор Калининградской области Антон Алиханов, его предлагают поставить министром промышленности и торговли.

Это губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, его предлагают на пост министра энергетики.

Губернатор Роман Старовойт может занять пост министра транспорта.

Также вместо прежнего министра спорта, полностью провалившего защиту интересов российских спортсменов на международном уровне, будет поставлен Михаил Дегтярёв — губернатор Хабаровского края.

Минсельхоз возглавит нынешний заместитель Дмитрия Патрушева Оксана Лут.