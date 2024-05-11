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Слоны рисуют и проводят ритуалы: учёные зафиксировали ещё одно подтверждение их "разумности"

Учёные обнаружили ещё одно подтверждение "разумности" слонов

1:04
Наука

Слоны демонстрируют сложное поведение, используя инструменты и умея решать различные задачи. Они также проявляют глубокие социальные связи, как показано в их способностях проводить ритуалы похорон.

Учёные обнаружили ещё одно подтверждение "разумности" слонов
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Исследования, проведенные международной группой ученых, показали, что африканские саванные слоны используют сложные жесты и звуки для приветствий, которые зависят от наличия зрительного контакта и других обстоятельств. Во время встреч слоны могут урчать, хлопать ушами, и использовать визуальные жесты, такие как распускание ушей или движения хоботом. Важная роль в их взаимодействии отводится запахам, что подчеркивается частыми случаями мочеиспускания и выделениями из потовых желез во время приветствий, сообщает Communications Biology.

Эти находки подтверждают гипотезу о том, что слоны могут намеренно выбирать комбинации коммуникаций в зависимости от контекста, подобно другим высокоразвитым видам, таким как шимпанзе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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