Слоны рисуют и проводят ритуалы: учёные зафиксировали ещё одно подтверждение их "разумности"

Учёные обнаружили ещё одно подтверждение "разумности" слонов

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Слоны демонстрируют сложное поведение, используя инструменты и умея решать различные задачи. Они также проявляют глубокие социальные связи, как показано в их способностях проводить ритуалы похорон.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Исследования, проведенные международной группой ученых, показали, что африканские саванные слоны используют сложные жесты и звуки для приветствий, которые зависят от наличия зрительного контакта и других обстоятельств. Во время встреч слоны могут урчать, хлопать ушами, и использовать визуальные жесты, такие как распускание ушей или движения хоботом. Важная роль в их взаимодействии отводится запахам, что подчеркивается частыми случаями мочеиспускания и выделениями из потовых желез во время приветствий, сообщает Communications Biology.

Эти находки подтверждают гипотезу о том, что слоны могут намеренно выбирать комбинации коммуникаций в зависимости от контекста, подобно другим высокоразвитым видам, таким как шимпанзе.