Слоны рисуют и проводят ритуалы: учёные зафиксировали ещё одно подтверждение их "разумности"

Слоны демонстрируют сложное поведение, используя инструменты и умея решать различные задачи. Они также проявляют глубокие социальные связи, как показано в их способностях проводить ритуалы похорон.
Исследования, проведенные международной группой ученых, показали, что африканские саванные слоны используют сложные жесты и звуки для приветствий, которые зависят от наличия зрительного контакта и других обстоятельств. Во время встреч слоны могут урчать, хлопать ушами, и использовать визуальные жесты, такие как распускание ушей или движения хоботом. Важная роль в их взаимодействии отводится запахам, что подчеркивается частыми случаями мочеиспускания и выделениями из потовых желез во время приветствий, сообщает Communications Biology.
Эти находки подтверждают гипотезу о том, что слоны могут намеренно выбирать комбинации коммуникаций в зависимости от контекста, подобно другим высокоразвитым видам, таким как шимпанзе.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.