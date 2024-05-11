Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макрон планирует высказать Си Цзиньпину "критику"
Как приготовить курабье
Гарик Харламов признался, что сделал предложение возлюбленной
Учёные обнаружили ещё одно подтверждение "разумности" слонов
Как изменяется состав правительства по проекту Мишустина?
"Отвратительная игра": Сергей Соседов раскритиковал Анну Пересильд в "Слове пацана"
Пионы порадуют своим цветением в ответ
Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Более 78 млн будет выделено на развитие туризма на Алтае
"Забитый фильтр — дорогостоящий ремонт": как вовремя менять топливный фильтр

Замена топливного фильтра: почему это важно для работы двигателя

1:12
Авто

Топливный фильтр играет ключевую роль в поддержании чистоты топливной системы автомобиля, предотвращая попадание загрязнений в двигатель. Его своевременная замена обеспечивает эффективное сгорание топлива, поддерживает оптимальную работу двигателя и продлевает срок службы системы впрыска топлива.

Замена топливного фильтра: почему это важно для работы двигателя
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Когда топливный фильтр забит и не заменен вовремя, это может привести к снижению эффективности работы двигателя, ухудшению динамики и топливной эффективности. Грязное топливо с вредными примесями может повредить инжектор, топливный насос и даже катализатор. Моторист Алексей Степанов подчеркнул, что такие проблемы могут вызвать неожиданные сбои и дорогостоящий ремонт.

Рекомендуется менять топливный фильтр каждые 20 000 — 40 000 километров, но этот интервал зависит от условий эксплуатации и качества топлива. При использовании низкокачественного топлива замена должна быть более частой. Регулярная замена топливного фильтра — важная профилактическая процедура, позволяющая избежать проблем и поддерживать надежную работу автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Оперативная информация наступления армии России на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Используем нашатырь для роста и защиты растений на даче
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Последние материалы
Пионы порадуют своим цветением в ответ
Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Более 78 млн будет выделено на развитие туризма на Алтае
На Украине ограничивают потребление электроэнергии для бизнеса
Готовим йогуртовый банановый смузи
Эксперт Михаил Колодочкин напомнил о важности чистого воздушного фильтра летом
Ветеринары рассказали, почему кошка перестала есть свой корм
В 2024 году отказываются от следующих пяти неактуальных причесок
Ксения Собчак объяснила свой странный макияж: я не Анджелина Джоли
Закон о невнесении в реестр объектов составляющих гостайну вступил в силу 1 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников