Фейс-упражнения для идеальных скул: подтяните контур лица

Три упражнения для лица, которые помогут подчеркнуть скулы

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите выразительные скулы, не обращаясь к пластическому хирургу? Специальные фейс-упражнения могут помочь вам достичь этой цели. Необходимо, однако, быть осторожным, если в вашем лице установлены имплантаты или филлеры. Перед началом упражнений получите консультацию у косметолога.

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"Восьмерочка": возьмите карандаш или ручку, уложите его в рот и нарисуйте в воздухе восьмерку. Выполняйте это упражнение энергично, напрягая мышцы лица. Повторите около десяти раз для лучшего эффекта. Убираем жирок с щек: подберитесь подбородком вперед, захватите нижней губой верхнюю и пытайтесь улыбнуться, при этом язык должен приподняться к небу. Держите эту позу около десяти секунд. Подтягиваем скулы: упирая указательные пальцы под скулы, поднимите их вверх, делая губы форму "О". Сделайте это максимально широко, затем расслабьтесь. Повторите 3-4 раза.