Как реагировать на то, что кошка мнет одеяло: стоит ли покупать отдельное

Эксперты ответили, почему кошка мнет одеяло

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для всех любителей кошек хорошо известно, что у питомцев есть привычка забираться на своих хозяев и мять лапами одеяло, плед или что-то другое.

Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Иногда кошки просто стоят на месте и будто бы делают постель лапами. Вот что это значит на языке жестов и как правильно поступить в такой ситуации.

Чтобы понять, как правильно поступить, нужно разобраться в причинах такого поведения.

Снятие стресса: кошки подвержены стрессу и плохому настроению. Например, после визита гостей или у ветеринара, или же просто если что-то расстраивает питомца, он может начать мять лапами что-то мягкое.

Подготовка ко сну: считается, что кошки таким образом готовят себе место перед тем как лечь спать. Это поведение часто совпадает с периодом, когда питомцы уходят спать.

Выражение чувств: если кошка ложится на человека и начинает мять одеяло или одежду лапами, это явное выражение любви и благодарности за все хорошее.

Метка территории: есть мнение, что таким образом животные метят свою территорию. У них на подушечках лап находятся железы, выделяющие ферменты, но такое поведение чаще всего проявляется у котов.

Что делать:

Если ваша кошка ведет себя таким образом, лучше всего не наказывать ее или прогонять, так как это может вызвать ответную агрессию.

Вместо этого, лучше погладить питомца, дать плед, который вам не жалко, если он испортится, и постараться уложить его на бок или спину, пока вы ему чешете за ухом. Скоро животное успокоится и заснет.