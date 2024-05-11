Мигранты утратили интерес к Москве — риелтор объяснила причины и назвала страны, откуда пока ещё едут

Доля мигрантов среди покупателей жилья в Москве сократилась до 1-1,5%

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За последние два года мигранты утратили интерес к покупке жилья в Москве, сообщила РИАМО вице-президент "Гильдии риелторов Москвы", глава агентства недвижимости Екатерина Никитина.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

"В нашей компании их доля в самые благоприятные периоды достигала 5-7% от общего количества заключённых сделок купли-продажи, сегодня не превышает 1-1,5%", — уточнила она.

"Картина с малой долей покупателей из числа жителей бывших республик СНГ на рынке жилья Москвы, вероятнее всего, не отражает ситуацию по России в целом", — предположила Никитина.

По её мнению, в других регионах, где цены на жильё не такие заоблачные, как в столице, приезжих покупателей недвижимости может быть гораздо больше.

Страны, откуда приезжают потенциальные россияне, всё те же — Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан, добавила она.

Среди причин риелтор назвала СВО (страх мобилизации), падение рубля и опережающий рост цен на московские квадратные метры.