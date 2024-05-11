Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкусный бутерброд с авокадо и семенами чиа на завтрак
Как изменить своё настроение и атмосферу вокруг себя с помощью ароматов
Средняя цена туров по России в мае достигла 94т рублей
Эксперты ответили, почему кошка мнет одеяло
Пригожин показал, как Валерия на кухне готовит выпечку
Водохранилища реки Кламат осушены: восстановление экосистемы началось
Спортсмен рассказал, как не забросить тренировки по бегу
Новый сезон "Дома Дракона" будет масштабнее 1-го
Безопасная мойка двигателя: советы специалистов по правильной очистке
Мигранты утратили интерес к Москве — риелтор объяснила причины и назвала страны, откуда пока ещё едут

Доля мигрантов среди покупателей жилья в Москве сократилась до 1-1,5%

1:09
Недвижимость

За последние два года мигранты утратили интерес к покупке жилья в Москве, сообщила РИАМО вице-президент "Гильдии риелторов Москвы", глава агентства недвижимости Екатерина Никитина.

Доля мигрантов среди покупателей жилья в Москве сократилась до 1-1,5%
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

"В нашей компании их доля в самые благоприятные периоды достигала 5-7% от общего количества заключённых сделок купли-продажи, сегодня не превышает 1-1,5%", — уточнила она.

"Картина с малой долей покупателей из числа жителей бывших республик СНГ на рынке жилья Москвы, вероятнее всего, не отражает ситуацию по России в целом", — предположила Никитина.

По её мнению, в других регионах, где цены на жильё не такие заоблачные, как в столице, приезжих покупателей недвижимости может быть гораздо больше.

Страны, откуда приезжают потенциальные россияне, всё те же — Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан, добавила она.

Среди причин риелтор назвала СВО (страх мобилизации), падение рубля и опережающий рост цен на московские квадратные метры.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Кристина Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с днём рождения
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Сырский не верит в наступление РФ на Харьков, ВСУ готовят сдать Часов Яр Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Последние материалы
Учёные, возможно, нашли место обитания древней цивилизации
На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера
Актёры, которые стали знаменитыми случайно
Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии
Салат с редиской, яйцами и сыром: сочный весенний салат с парой ложек майонеза
Леру Кудрявцеву напугало предупреждение о магнитных бурях
Захарова прокомментировала отказы во въезде в Мексику россиянам
Как Takata превратилась в крупнейший скандал в мире автомобильных подушек
Эксперты назвали любимые жанры музыки у кошек
Тренер назвал три "мужских" упражнения, которые полезны и для женщин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников