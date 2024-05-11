За последние два года мигранты утратили интерес к покупке жилья в Москве, сообщила РИАМО вице-президент "Гильдии риелторов Москвы", глава агентства недвижимости Екатерина Никитина.
"В нашей компании их доля в самые благоприятные периоды достигала 5-7% от общего количества заключённых сделок купли-продажи, сегодня не превышает 1-1,5%", — уточнила она.
"Картина с малой долей покупателей из числа жителей бывших республик СНГ на рынке жилья Москвы, вероятнее всего, не отражает ситуацию по России в целом", — предположила Никитина.
По её мнению, в других регионах, где цены на жильё не такие заоблачные, как в столице, приезжих покупателей недвижимости может быть гораздо больше.
Страны, откуда приезжают потенциальные россияне, всё те же — Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан, добавила она.
Среди причин риелтор назвала СВО (страх мобилизации), падение рубля и опережающий рост цен на московские квадратные метры.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.