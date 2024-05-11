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Власть ароматов: как они влияют на настроение и привлекательность

Как изменить своё настроение и атмосферу вокруг себя с помощью ароматов

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Аромат — это не только приятный запах, но и мощное средство влияния на настроение и восприятие окружающих. Парфюмная композиция, созданная из определенных нот, способна управлять атмосферой и оказывать воздействие на эмоциональное состояние. Давайте рассмотрим, какие ароматы выбирать в зависимости от ваших желаний.

Как изменить своё настроение и атмосферу вокруг себя с помощью ароматов
Фото: commons.wikimedia.org by Disdero is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для снятия стресса и улучшения настроения рекомендуются цветочные ароматы, такие как лаванда, герань, роза, тубероза и иланг-иланг. Они способны создать позитивное настроение и снизить чувство тревоги, а их аромат дополняют морские ноты, амбра и мускус, создавая атмосферу уверенности и привлекательности.

Для повышения уверенности и энергии подойдут ароматы с цитрусовыми нотами, такими как апельсин, бергамот и лимон. Они придают заряд энергии и сосредотачивают внимание на вас, помогая преуспеть в деловых переговорах или профессиональной деятельности.

Специи в парфюмерии способствуют повышению концентрации внимания и снижению усталости. Ароматы розового перца, корицы, бобов тонка и кардамона эффективно подзаряжают энергией и помогают сохранить высокую работоспособность.

Для привлечения внимания и создания притягательности рекомендуется использовать мускусные ароматы. Они могут быть идеальным выбором как для деловых переговоров, так и для романтических встреч, придавая вашему образу мягкость и привлекательность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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