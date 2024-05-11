Вкуснейший бутерброд с соусом гуакамоле из авокадо и семенами чиа на завтрак: мало калорий, зато много белка

Завтрак — один из важных приёмов пищи в течение дня, поскольку он должен обеспечить энергией на весь день. Предлагаем вам приготовить очень вкусный и питательный завтрак — бутерброд с авокадо и семенами чиа, в котором мало жиров и калорий, зато много белка.
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Ингредиенты
2 авокадо
50 г красного лука
1 кусочек халапеньо
90 мл сока лайма
30 г семян чиа
1/4 чайной ложки соуса табаско
1 ломтик хлеба
100 г помидоров
2 столовые ложки кинзы
Соль по необходимости
1 чайная ложка чёрного перца
Приготовление
Очистите авокадо и нарежьте кубиком. Разомните вилкой, чтобы получилась паста.
Смешайте в миске помидоры, халапеньо, кинзу, лимонный сок, лук, соус табаско и семена чиа, добавьте пасту из авокадо.
Слегка поджарьте тостовый хлеб. Нанесите на каждый кусочек примерно по 1 столовой ложке пасты гуакамоле, посыпьте семенами чиа и сразу же подавайте. Вы также можете добавить сверху несколько зёрен граната!