Вкуснейший бутерброд с соусом гуакамоле из авокадо и семенами чиа на завтрак: мало калорий, зато много белка

Вкусный бутерброд с авокадо и семенами чиа на завтрак

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак — один из важных приёмов пищи в течение дня, поскольку он должен обеспечить энергией на весь день. Предлагаем вам приготовить очень вкусный и питательный завтрак — бутерброд с авокадо и семенами чиа, в котором мало жиров и калорий, зато много белка.

Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 авокадо

50 г красного лука

1 кусочек халапеньо

90 мл сока лайма

30 г семян чиа

1/4 чайной ложки соуса табаско

1 ломтик хлеба

100 г помидоров

2 столовые ложки кинзы

Соль по необходимости

1 чайная ложка чёрного перца

Приготовление

Очистите авокадо и нарежьте кубиком. Разомните вилкой, чтобы получилась паста. Смешайте в миске помидоры, халапеньо, кинзу, лимонный сок, лук, соус табаско и семена чиа, добавьте пасту из авокадо. Слегка поджарьте тостовый хлеб. Нанесите на каждый кусочек примерно по 1 столовой ложке пасты гуакамоле, посыпьте семенами чиа и сразу же подавайте. Вы также можете добавить сверху несколько зёрен граната!