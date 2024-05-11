В мае из пятерки лидирующих направлений для отдыха наиболее доступные цены предложили туры по России, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, в список самых популярных мест для отпуска в этом месяце вошли Турция, Россия, Египет, ОАЭ и Таиланд. Туры по России оказались самыми экономичными, средняя стоимость шестидневного тура составила 93,7 тысячи рублей.
За ним следует Таиланд, где недельный отдых в мае можно организовать за 198,7 тысячи рублей, уже включая перелет. Турция занимает следующую позицию с ценником в 214,3 тысячи рублей за 8 ночей.
Отдых в Египте обойдется в 229,5 тысячи рублей за 8 ночей, в то время как самые высокие цены наблюдаются на путевки в Эмираты — 264,5 тысячи рублей за аналогичный период.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.