Экономьте на отдыхе в мае: топ-5 бюджетных направлений по версии АТОР

Средняя цена туров по России в мае достигла 94т рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мае из пятерки лидирующих направлений для отдыха наиболее доступные цены предложили туры по России, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным АТОР, в список самых популярных мест для отпуска в этом месяце вошли Турция, Россия, Египет, ОАЭ и Таиланд. Туры по России оказались самыми экономичными, средняя стоимость шестидневного тура составила 93,7 тысячи рублей.

За ним следует Таиланд, где недельный отдых в мае можно организовать за 198,7 тысячи рублей, уже включая перелет. Турция занимает следующую позицию с ценником в 214,3 тысячи рублей за 8 ночей.

Отдых в Египте обойдется в 229,5 тысячи рублей за 8 ночей, в то время как самые высокие цены наблюдаются на путевки в Эмираты — 264,5 тысячи рублей за аналогичный период.