Ультрамарафонец Александр Элконин рассказал, как начать бегать и не забросить тренировки.
По его словам, самое сложное для начинающих бегунов — договориться с собой. Ведь нужно удержать мотивацию к регулярным тренировкам.
"Для начала поставьте себе цель. Затем найдите единомышленников, команду, тусовку. Также можно найти тренера", — приводит слова Элконина портал "СЭ".
Еще профессионал посоветовал вести дневник тренировок. Для этого есть спортивные часы с облачным сервисом, позволяющие отслеживать процесс и видеть прогресс. Также подойдут ручка с тетрадкой.
Спортсмен убеждает, что будь вы новичок или вернулись к бегу после зимнего перерыва — не так важно. Главное — получать удовольствие от того, что вы делаете. А бег приносит радость, мало с чем сравнимую.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.