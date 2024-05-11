Спортсмен рассказал, как не забросить тренировки по бегу

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ультрамарафонец Александр Элконин рассказал, как начать бегать и не забросить тренировки.

Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, самое сложное для начинающих бегунов — договориться с собой. Ведь нужно удержать мотивацию к регулярным тренировкам.

"Для начала поставьте себе цель. Затем найдите единомышленников, команду, тусовку. Также можно найти тренера", — приводит слова Элконина портал "СЭ".

Еще профессионал посоветовал вести дневник тренировок. Для этого есть спортивные часы с облачным сервисом, позволяющие отслеживать процесс и видеть прогресс. Также подойдут ручка с тетрадкой.

Спортсмен убеждает, что будь вы новичок или вернулись к бегу после зимнего перерыва — не так важно. Главное — получать удовольствие от того, что вы делаете. А бег приносит радость, мало с чем сравнимую.