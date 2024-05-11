Гастроэнтеролог Лебедева: анализ на дисбактериоз нельзя брать за основу при постановке диагноза и для назначения лечения

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева считает, что сдавать кал на дисбактериоз не имеет смысла.
Дисбактериоз не является самостоятельным заболеванием. Сам анализ показывает рост нескольких десятков видов бактерий, а в кишечнике их более тысячи. На состояние микрофлоры могут оказывать влияние различные кишечные заболевания и не только.
"Также доказано, что имеются изменения в составе кишечной микрофлоры при внекишечных заболеваниях: ожирение, хронические заболевания печени, сахарный диабет, метаболический синдром", — пояснила она в своём Telegram-канале.
Более того, кал для анализа должен быть свежим, потому что бактерии на воздухе погибают.
Этот метод нельзя брать за основу при постановке диагноза и при назначении терапии, подвела итог врач.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.