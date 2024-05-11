Гастроэнтеролог Лебедева: анализ на дисбактериоз нельзя брать за основу при постановке диагноза и для назначения лечения

Анализ на дисбактериоз нельзя использовать для назначения лечения

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева считает, что сдавать кал на дисбактериоз не имеет смысла.

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Дисбактериоз не является самостоятельным заболеванием. Сам анализ показывает рост нескольких десятков видов бактерий, а в кишечнике их более тысячи. На состояние микрофлоры могут оказывать влияние различные кишечные заболевания и не только.

"Также доказано, что имеются изменения в составе кишечной микрофлоры при внекишечных заболеваниях: ожирение, хронические заболевания печени, сахарный диабет, метаболический синдром", — пояснила она в своём Telegram-канале.

Более того, кал для анализа должен быть свежим, потому что бактерии на воздухе погибают.

Этот метод нельзя брать за основу при постановке диагноза и при назначении терапии, подвела итог врач.