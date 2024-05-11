Пригожин показал хозяйственную певицу Валерию на кухне и вспомнил, как он сделал ей предложение

Пригожин показал, как Валерия на кухне готовит выпечку

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин похвастался умелой женой, певицей Валерией, которая балует его выпечкой собственного приготовления.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman

Пригожин разместил в "Инстаграме"* видео, на котором певица Валерия готовит печенье в фартуке с надписью: "Любимая жена".

Валерия объяснила, что в их доме всегда праздник, когда к ним приезжает внучка Селин.

"Вчера был главный день в моей жизни. Именно 9 мая 21 год назад я сделал Валерии предложение. Так и живём шутками-прибаутками", — подписал под видео продюсер.

Ранее певица Валерия опубликовала фото в купальнике и объяснила, как ей удаётся сохранять идеальную фигуру.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской