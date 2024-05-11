Пригожин показал хозяйственную певицу Валерию на кухне и вспомнил, как он сделал ей предложение

Продюсер Иосиф Пригожин похвастался умелой женой, певицей Валерией, которая балует его выпечкой собственного приготовления.
Пригожин разместил в "Инстаграме"* видео, на котором певица Валерия готовит печенье в фартуке с надписью: "Любимая жена".
Валерия объяснила, что в их доме всегда праздник, когда к ним приезжает внучка Селин.
"Вчера был главный день в моей жизни. Именно 9 мая 21 год назад я сделал Валерии предложение. Так и живём шутками-прибаутками", — подписал под видео продюсер.
Ранее певица Валерия опубликовала фото в купальнике и объяснила, как ей удаётся сохранять идеальную фигуру.
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Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.