В США не видят риска для доллара в случае конфискации российских активов

Глава Минфина США не увидела рисков для доллара из-за конфискации российских активов

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает маловероятными риски для доллара в случае конфискации российских активов.

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На пресс-конференции в Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав центробанков стран, входящих в Группу двадцати, министр финансов США заявила, что считает маловероятными возможные риски для доллара в случае конфискации российских активов, сообщает ТАСС.

Джанет Йеллен отметила, что несмотря на потенциальные последствия для финансовой системы, США и их партнёры контролируют значительную часть мировой экономики.

Глава Минфина США подчеркнула, что альтернативы доллару, евро и йене пока не существует. Так что она не слишком обеспокоена возможными последствиями в случае конфискации активов России.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил в ноябре 2023 года, что Запад не будет возвращать России замороженные активы в размере около 300 млрд долларов до тех пор, пока Москва не заплатит за конфликт на Украине.

В ответ председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о негативных последствиях для глобальной финансовой системы.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы бессрочно оспаривать такие действия. Россия станет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева также выразила беспокойство относительно потенциальных рисков для мировой финансовой стабильности и денежно-кредитной политики в случае конфискации российских активов Западом.

Она подчеркнула необходимость обращаться к международным нормам при таких действиях и тщательно оценивать возможные последствия для финансовой системы.

В общем-то не секрет, что именно США — а ещё Великобритания — активно лоббируют идею конфискации российских активов. Но дело в том, что большая их часть находится в странах Евросоюза.

В частности, более 190 миллиардов евро российских активов размещены на счетах международного депозитария Euroclear в Бельгии.

А потому руководители государств Европейского сообщества куда более сдержанно относятся к идее конфискации российских активов, поскольку считают, что это может повлечь за собой непредсказуемые юридические и экономические последствия.