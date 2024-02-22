МВФ не возражает против конфискации российских активов, но предупреждает о рисках

МВФ предупредил о рисках конфискации российских активов

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Международном валютном фонде считают, что действия, связанные с конфискацией российских активов, должны иметь достаточное правовое основание, чтобы не стать причиной возможных рисков.

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При этом принципиальных возражений у МВФ на этот счёт нет. Официальный представитель фонда Джули Козак сказала, что решение о действиях с замороженными российскими активами остаётся за странами — держателями активов и обсуждается между этими государствами, сообщает ТАСС.

"С нашей точки зрения, важно, чтобы любые действия имели достаточное правовое обоснование, чтобы избежать потенциальных рисков. К ним относятся риски судебных разбирательств, риски принятия контрмер и риски для международной валютной системы", — заявила представитель МВФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что группа группа экспертов по правовым вопросам (в количестве десяти человек) сочли соответствующей международному праву конфискацию российских активов.

Письмо они разослали в столицы стран Группы семи (G7). Как сказано в сообщении, его подписали эксперты и практики международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

"Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России", — заявили эксперты.

Согласно сообщениям западной прессы, за конфискацию активов ЦБ России выступают США и Великобритания. Против Германия и Франция, которые считают слишком большим риск непредсказуемых последствий для финансовой системы Евросоюза.

Против конфискации выступает и руководство международного депозитария Euroclear, расположенного в Бельгии. На его счетах размещена большая часть замороженных активов, 191 миллиард евро.

Стоит заметить, что ранее в Европейском сообществе одобрили инициативу об использовании процентов с российских активов. В прошлом году эта сумма составила 4,4 миллиарда евро.