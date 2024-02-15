В Euroclear выразили недовольство идее конфискации российских активов

Глава Euroclear раскритиковала идею конфискации российских активов

Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри выразила недовольство по поводу предложения Группы семи (G7) использовать замороженные активы российского Центробанка для финансирования восстановления Украины. По её словам, такие действия являются непрямой конфискацией.

Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

"Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, что может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация", — подчеркнула гендиректор депозитария в интервью газете Financial Times. Напомним, что в этом депозитарии заморожено около 191 млрд евро российских активов.

"Мы не представляем, как Банк России просто согласится с тем, что было конфисковано, и что обязательства Euroclear просто перестали существовать", — добавила Мостри.

"Я верю, что осмотрительность и рациональность возобладают. Если мы пойдем по пути конфискации активов, мы рискуем нарушить доверие к системе Euroclear, к европейским рынкам капитала и к евро как к валюте", — отметила глава Euroclear.

"Мы должны очень осторожно подходить к вопросу привлекательности евро и европейского рынка капитала для международных инвесторов", — подчеркнула она.

Однако она одобрила планы Евросоюза использовать проценты от российских вкладов, сообщает ТАСС. По словам Мостри, подобные начисления "законно принадлежат Euroclear", так что "риск в данном случае немного меньше".

Стоит заметить, что проценты по вкладам за 2023 год превышают четыре миллиарда евро. Но эти деньги Украина не получит, поскольку решение Евросоюза начнёт действовать с 2024 года.

В Euroclear находится большая часть замороженных на Западе российских активов. Всего такие активы оцениваются в 300 миллиардов долларов. Это что касается государственных средств. А есть еще 19 миллиардов, которые принадлежат частным лицам.