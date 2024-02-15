Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сэкономить на владении автомобилем: советы экспертов
Ученые из Швеции назвали способность запоминать последовательности отличием человека от обезьяны
Депутат Башанкаев рассказал россиянам, как уберечь себя от рака и инфаркта
Гид по кокосу: чем полезен для кожи, волос и настроения
Как правильно выбрать рыбу?
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
Племянник Майкла Джексона исполнит роль певца в фильме
Госдума запретит рекламу у иноагентов
Юрист предупредила о риске отказа в выдаче выписки из реестра БТИ
В Euroclear выразили недовольство идее конфискации российских активов

Глава Euroclear раскритиковала идею конфискации российских активов

Экономика

Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри выразила недовольство по поводу предложения Группы семи (G7) использовать замороженные активы российского Центробанка для финансирования восстановления Украины. По её словам, такие действия являются непрямой конфискацией.

Глава Euroclear раскритиковала идею конфискации российских активов
Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

"Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, что может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация", — подчеркнула гендиректор депозитария в интервью газете Financial Times. Напомним, что в этом депозитарии заморожено около 191 млрд евро российских активов.

"Мы не представляем, как Банк России просто согласится с тем, что было конфисковано, и что обязательства Euroclear просто перестали существовать", — добавила Мостри.

"Я верю, что осмотрительность и рациональность возобладают. Если мы пойдем по пути конфискации активов, мы рискуем нарушить доверие к системе Euroclear, к европейским рынкам капитала и к евро как к валюте", — отметила глава Euroclear.

"Мы должны очень осторожно подходить к вопросу привлекательности евро и европейского рынка капитала для международных инвесторов", — подчеркнула она.

Однако она одобрила планы Евросоюза использовать проценты от российских вкладов, сообщает ТАСС. По словам Мостри, подобные начисления "законно принадлежат Euroclear", так что "риск в данном случае немного меньше".

Стоит заметить, что проценты по вкладам за 2023 год превышают четыре миллиарда евро. Но эти деньги Украина не получит, поскольку решение Евросоюза начнёт действовать с 2024 года.

В Euroclear находится большая часть замороженных на Западе российских активов. Всего такие активы оцениваются в 300 миллиардов долларов. Это что касается государственных средств. А есть еще 19 миллиардов, которые принадлежат частным лицам.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Перцы по вырастут весом по 200 граммов каждый: этот сорт идеален для теплицы и открытого грунта
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Последние материалы
Гид по кокосу: чем полезен для кожи, волос и настроения
Глава Euroclear раскритиковала идею конфискации российских активов
Как правильно выбрать рыбу?
Эксперт Курбатова рассказала о пользе кокосового сахара и нюансах его выбора
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
Племянник Майкла Джексона исполнит роль певца в фильме
Госдума запретит рекламу у иноагентов
Military Watch раскрыл причину отказа Украины от самолёта F-18
Юрист предупредила о риске отказа в выдаче выписки из реестра БТИ
Президент ИИХФ ответил молодёжной сборной России и призвал россиян "соблюдать правила"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников