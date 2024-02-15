В Euroclear выразили недовольство идее конфискации российских активов

Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри выразила недовольство по поводу предложения Группы семи (G7) использовать замороженные активы российского Центробанка для финансирования восстановления Украины. По её словам, такие действия являются непрямой конфискацией.
"Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, что может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация", — подчеркнула гендиректор депозитария в интервью газете Financial Times. Напомним, что в этом депозитарии заморожено около 191 млрд евро российских активов.
"Мы не представляем, как Банк России просто согласится с тем, что было конфисковано, и что обязательства Euroclear просто перестали существовать", — добавила Мостри.
"Я верю, что осмотрительность и рациональность возобладают. Если мы пойдем по пути конфискации активов, мы рискуем нарушить доверие к системе Euroclear, к европейским рынкам капитала и к евро как к валюте", — отметила глава Euroclear.
"Мы должны очень осторожно подходить к вопросу привлекательности евро и европейского рынка капитала для международных инвесторов", — подчеркнула она.
Однако она одобрила планы Евросоюза использовать проценты от российских вкладов, сообщает ТАСС. По словам Мостри, подобные начисления "законно принадлежат Euroclear", так что "риск в данном случае немного меньше".
Стоит заметить, что проценты по вкладам за 2023 год превышают четыре миллиарда евро. Но эти деньги Украина не получит, поскольку решение Евросоюза начнёт действовать с 2024 года.
В Euroclear находится большая часть замороженных на Западе российских активов. Всего такие активы оцениваются в 300 миллиардов долларов. Это что касается государственных средств. А есть еще 19 миллиардов, которые принадлежат частным лицам.
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