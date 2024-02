В Euroclear выразили недовольство идее конфискации российских активов

Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри выразила недовольство по поводу предложения Группы семи (G7) использовать замороженные активы российского Центробанка для финансирования восстановления Украины. По её словам, такие действия являются непрямой конфискацией.

Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0