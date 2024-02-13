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Глава МИД Бельгии подтвердила, что США давят на ЕС из-за российских активов

Глава МИД Бельгии заявила о давлении США по поводу российских активов

1:50
Экономика

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила о давлении со стороны США на Европейское сообщество по поводу замороженных активов России. Бельгия сейчас является председательствующей страной Евросоюза.

Глава МИД Бельгии заявила о давлении США по поводу российских активов
Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Лябиб, давление связано с тем, что США сталкиваются со сложностями в согласовании новой помощи Киеву из-за внутренних проблем. Лябиб подчеркнула, что в том, что касается замороженных активов России, ЕС продвигается вперёд, но осторожно.

Министр отметила, что замороженные в ЕС российские активы на сумму 200 миллиардов евро вызывают много юридических и финансовых вопросов. Она также упомянула нерешённые вопросы внутри Группы семи, которые также требуют урегулирования.

Лябиб напомнила, что Совет ЕС в понедельник согласовал новое положение, которое предусматривает хранение непредвиденных доходов от российских активов на специальных счетах в европейских финансовых институтах для их возможного использования в будущем в интересах Украины, сообщает РИА "Новости".

Она также отметила, что Еврокомиссия приняла важное решение, обязывающее финансовые институты хранить незапланированные доходы от замороженных российских активов отдельно. Следующим этапом будет изучение возможности использования этих доходов для Украины с учётом возможных рисков для финансовых рынков.

Напомним, в последнее время на Западе оживились дискуссии относительно возможности конфискации российских активов. Насколько можно понять, инициаторами дискуссии выступили США. Но в этой стране было заморожено относительно немного активов ЦБ РФ.

Основная их часть находится в Евросоюзе. Который к теме возможной конфискации относится весьма сдержанно, что и подтвердил комментарий главы бельгийского министерства иностранных дел.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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