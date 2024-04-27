Скандал в семье Машковых: Мария обвиняет отца, а сеть её — в предательстве

Мария Машкова рассказала о разрыве с отцом и столкнулась с критикой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Машкова, дочь народного артиста России Владимира Машкова, подверглась жесткой критике после своего интервью, в котором она объявила о желании прекратить общение с отцом.

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Пользователи социальных сетей напомнили ей, что её переезд и получение американского гражданства были возможны благодаря поддержке её отца. В комментариях к интервью многие обвинили Машкову в неблагодарности и предательстве Родины.

Некоторые высказывания пользователей указывают на разочарование в её актерских способностях, подчеркивая, что она известна только благодаря своему отцу. Политические фигуры, такие как Елена Драпеко, связывают её решение с отсутствием должного воспитания и длительным проживанием за границей.