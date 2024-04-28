Инженер из Великобритании создал уникальный велосипед

Инженер Джеймс Брутон создал велосипед, способный двигаться во всех направлениях

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Британский инженер и видеоблогер Джеймс Брутон создал оригинальную модель транспортного средства с возможностью автобалансировки, способную двигаться во всех направлениях.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Такого рода занятие — его страсть, и ранее он уже разрабатывал несколько занимательных вариантов. Тем не менее, эта новинка представляет собой наиболее уникальное изобретение, хотя полезность ее использования под сомнением.

Ранее Брутон применял колеса с роликами по бокам, называемые "омни", теперь же он приступил к экспериментам с дизайном, где ролики расположены под 45-градусным углом. Этот тип конструкции, известный как "колесо Илона" по имени его создателя, широко не применяется, был в употреблении уже многие десятилетия, но встречается крайне редко. Но для электрического мотоцикла Брутона такой дизайн колес стал настоящим открытием.

Байк имеет две пары больших колес с роликовой поверхностью. При запуске электрического двигателя тяга передается на большие колеса через ременную передачу, что позволяет машине плавно двигаться для поддержания равновесия. Для управления необходимо пользоваться специальными переключателями на руле и наклонами тела. Электрический мотоцикл способен в любой момент перейти в движение в любом направлении, включая поворот на месте.

На таком транспортном средстве в теории можно двигаться по сложной местности с препятствиями. Однако его скорость и грузоподъемность ограничены, поэтому более целесообразно преодолевать расстояния пешком или воспользоваться горным мотоциклом — в искусных руках он также не менее маневренный.

https://www.youtube.com/watch?v=nfna15r4EXM